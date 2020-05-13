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Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse (Covid-19) rastlanmadı
Akdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ordu Gölköy halkı, salgına ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:34Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:37