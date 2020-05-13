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Haberler Galeri Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse (Covid-19) rastlanmadı

Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse (Covid-19) rastlanmadı

Akdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ordu Gölköy halkı, salgına ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:37
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Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse Covid-19 rastlanmadı

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nce çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Ordu'nun Gölköy ilçesi, ülkedeki en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterildi. İlçede ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlenirken, birçok üniversiteden akademisyen de ilçede araştırmalar yaptı.

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Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse Covid-19 rastlanmadı

İlçede 70- 80 yaşındaki kişilerin çoğu halen bağ bahçe işlerinde çalışırken, tükettikleri organik yiyecekleri de kendileri yetiştiriyor. Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri organik sebze ve meyveleri tüketen ilçe halkı, süt, yoğurt, bal gibi ürünlerle beslenerek bağışıklık sistemlerini güçlü tutuyor.

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Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse Covid-19 rastlanmadı

İlçe sakinleri arasında koronavirüs vakasına rastlanılmazken, evlerinde kalanlar kendilerini de izole ediyor. İlçede sadece il dışından gelen bir kişide koronavirüs tespit edilirken, kent merkezindeki hastanede tedaviye alınan kişi kısa sürede sağlığına kavuştu.

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Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse Covid-19 rastlanmadı

'KORONAVİRÜSE RASTLANILMADI'

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, 12 aydır ilçede bulunan herhangi bir kişide koronavirüse rastlanılmadığını açıkladı.

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Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe! Oedu Gölköy'de koronavirüse Covid-19 rastlanmadı

Yerli halkta virüse rastlanılmamasının sebebini organik beslenmeye bağlayan Uludağ, "İlçemiz 30 bin nüfuslu ve ülkemizin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçemiz. Bu çeşitli üniversiteler tarafından yapılan araştırmalar sonucu tespit edildi. Dolayısıyla koronavirüs salgını sürecinde yaklaşık iki aydır mücadelemizi sürdürüyoruz. İlçemizde uzun ömürlü insanların yaşadığı için yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Bu süreçte 12 ay Gölköy'de ikamet edip de organik beslendikleri için hiçbir koronavirüs vakasıyla karşılaşılmadı. Yani ilçemizin hijyenik olması, vatandaşlarımızın organik ürünlerle beslenmesinden kaynaklı yerli vatandaşlarımızda bir vakaya rastlamadık" dedi.