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Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yardım eden ve kayıpları bulan Müge Anlı, karantina günlerinde de ailelere umut olmaya devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle bir süre önce programına ara vermek zorunda kalan Müge Anlı ve ekibi, hava almak için babasıyla dışarı çıkıp bir anda ortadan kaybolan Doğukan Gürbey'i buldu. Gürbey, kolundaki sevgi izi sayesinde bir saat gibi kısa bir sürede ailesine kavuşturuldu.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:18
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Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!

Müge Anlı başlattığı Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleri karantina günlerinde de hız kesmeden kayıpları bulmaya devam ediyor.

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Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!

Müge Anlı'nın kaybolma riski yüksek vatandaşlarımızın hayatını güvence altına almak amacıyla başlattığı Sevgi İzi projesi karantina günlerinde de kayıpları bulunmaya devam ediyor.

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Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!

Avcılar'da babasıyla hava almak için dışarı çıkan Doğukan Gürbey (27), bir anda babasının yanından ayrılarak gözden kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken; duyarlı vatandaşlarımız, Doğukan Gürbey'i bularak polise haber verdi.

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Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!

Bulunduğu yere gelen polis ekipleri, Doğukan Gürbey ile iletişim kuramayınca sol bileğinin üzerine kontrol ettiler ve bir Sevgi İzi olduğunu gördüler. Bu sayede polis ekibi, Müge Anlı'nın ekibine ulaşarak bilgi verdiler. Doğukan Gürbey, sol bileğinin üzerindeki Sevgi İzi sayesinde yalnızca bir saat içinde bulunarak ailesine teslim edildi.

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Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!

Gözyaşları sevince dönüşen Gürbey Ailesi, Müge Anlı'ya hem oğullarını bir saat gibi bir sürede bulduğu hem de Sevgi İzi gibi güvenlik çemberi oluşturan bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti.