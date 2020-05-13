Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yardım eden ve kayıpları bulan Müge Anlı, karantina günlerinde de ailelere umut olmaya devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle bir süre önce programına ara vermek zorunda kalan Müge Anlı ve ekibi, hava almak için babasıyla dışarı çıkıp bir anda ortadan kaybolan Doğukan Gürbey'i buldu. Gürbey, kolundaki sevgi izi sayesinde bir saat gibi kısa bir sürede ailesine kavuşturuldu.