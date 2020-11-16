Kanalizasyon çalışmalarında bulundu! Antik Yunan tanrısı Hermes büstü şoke etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında, Antik Yunan'da tanrı kabul edilen Hermes'e ait bir büst ortaya çıktı. Yunan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre büstün yıpranmamış olduğu tespit edildi.