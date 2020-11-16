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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kanalizasyon çalışmalarında bulundu! Antik Yunan tanrısı Hermes büstü şoke etti Kanalizasyon çalışmalarında bulundu! Antik Yunan tanrısı Hermes büstü şoke etti
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında, Antik Yunan'da tanrı kabul edilen Hermes'e ait bir büst ortaya çıktı. Yunan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre büstün yıpranmamış olduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 13:38
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan kanalizasyon iyileştirme çalışmalarında bir tarihi eser bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunan tanrısı olarak kabul edilen Hermes'in büstünün, Atina'nın merkezindeki kanalizasyon sistemi iyileştirme kazıları sırasında ortaya çıkarıldığı bildirildi.
MÖ beşinci yüzyılın ikinci yarısında (MÖ 450-400) eserler veren ve eserlerinin ince detaylara yer vermesiyle tanınan Yunan heykeltıraş Alcamenes tarafından yapıldığı düşünülen heykel hakkında yapılan açıklamada,
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