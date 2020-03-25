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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bazı kanun değişiklikleri yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da üniversite hastanelerindeki çalışanlara performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacaklarını, bu kapsamda 1,2 milyar liralık ek destek sağlayacaklarını açıkladı. Peki Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 02:14
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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

Son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde neler yaşandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi.

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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini, vaka sayısının 1872 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadesini kullandı.

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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

Bakan Fahrettin Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçların gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığı bilgisini verdi.

Ayrıca Bakan Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.

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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK'de alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği, olası vakalara karşı alınacak önlemler ve tıbbi planlamalarla muhtemel hal tarzlarının geliştirildiği, bu süreçlerin yönetildiği bir Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.