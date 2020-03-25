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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bazı kanun değişiklikleri yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da üniversite hastanelerindeki çalışanlara performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacaklarını, bu kapsamda 1,2 milyar liralık ek destek sağlayacaklarını açıkladı. Peki Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi.
Giriş Tarihi: 25.03.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 02:14
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