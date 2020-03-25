Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini, vaka sayısının 1872 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadesini kullandı.