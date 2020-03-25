TRT EBA TV canlı yayın izle: 25 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de görülen corona virüsü vakalarının ardından yüz yüze eğitime bir haftalik tatil verilmişti. Tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitim, EBA ve TRT-EBA TV üzerinden yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV ders programı öğrencilerin erişimine açıldı. Dersleri kaçırmak istemeyen öğrenciler ve velileri "EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları" konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için EBA TV ders programı ve frekans bilgileri konusunda detayları derledik. Peki, EBA TV uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve frekans bilgileri nasıl? İşte TRT EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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