Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler

Türkiye genelinde dünden itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgası, hafta sonu ile birlikte zirve noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, Kuzey Afrika ve Basra kökenli sıcak hava akımlarının yurdun büyük bir bölümünde termometreleri yukarı taşıyacağını belirtti.

Yurt genelinde beklenen sıcaklık artışının kaynağını açıklayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu sıcak hava, Kuzey Afrika ve Basra kökenli bir hava. Ülkemizin üzerinde bir akış var ve bu akışlar geldiği zaman sıcaklıkları artırıyor. Kuzeydeki jet akımı kuzeyli havanın gelmesini engelliyor ve güneyden gelen sıcak havayı blokluyor," ifadelerini kullandı.

Sıcaklık artışının dünden itibaren başladığını belirten Tek, "Yurdun güney kesimleri zaten sıcaktı ama o sıcaklık değerleri biraz daha yukarıya gitmeye başladı. Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Trakya daha sıcaktı ama artık İç Anadolu da ısınmaya başlıyor. Marmara'nın güneyi ve İç Anadolu genelinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz," sözleriyle hava durumundaki değişimi aktardı.

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 37 DERECEYE ULAŞACAK MI?

Megakent İstanbul için merak edilen hava tahminlerini paylaşan Adil Tek, "İstanbul etkileniyor ama beklendiği kadar yüksek bir etkisi yok. En fazla cumartesi ve pazar günleri 33-34 derecelere kadar çıkacak. Bu değerlerin birkaç derece üzerine çıkma ihtimalimiz var. Özellikle rüzgar sirkülasyonunun olmadığı iç kesimlerde 35-36 dereceler görülebilir ama 38-39 gibi değerleri İstanbul için görmüyoruz," açıklamasında bulundu.