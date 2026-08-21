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Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler

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Türkiye, Kuzey Afrika ve Basra kökenli sıcak hava akımlarının etkisine giriyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında sıcaklıkların hafta sonu zirveye çıkacağını, İstanbul'un iç kesimlerinde 35-36 derecenin görülebileceğini ve 26 Ağustos'tan itibaren kuzeyden gelen hava akımlarıyla serinleme beklendiğini açıkladı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 1

Türkiye genelinde dünden itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgası, hafta sonu ile birlikte zirve noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, Kuzey Afrika ve Basra kökenli sıcak hava akımlarının yurdun büyük bir bölümünde termometreleri yukarı taşıyacağını belirtti.

AFRİKA VE BASRA SICAKLARI YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI

Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcakların etkili olacağını vurgulayan Tek, vatandaşları nem ve yüksek sıcaklık konusunda uyardı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 2

BASRA VE AFRİKA SICAKLARI ETKİLİ OLUYOR

Yurt genelinde beklenen sıcaklık artışının kaynağını açıklayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu sıcak hava, Kuzey Afrika ve Basra kökenli bir hava. Ülkemizin üzerinde bir akış var ve bu akışlar geldiği zaman sıcaklıkları artırıyor. Kuzeydeki jet akımı kuzeyli havanın gelmesini engelliyor ve güneyden gelen sıcak havayı blokluyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 3

Sıcaklık artışının dünden itibaren başladığını belirten Tek, "Yurdun güney kesimleri zaten sıcaktı ama o sıcaklık değerleri biraz daha yukarıya gitmeye başladı. Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Trakya daha sıcaktı ama artık İç Anadolu da ısınmaya başlıyor. Marmara'nın güneyi ve İç Anadolu genelinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz," sözleriyle hava durumundaki değişimi aktardı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 4

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 37 DERECEYE ULAŞACAK MI?

Megakent İstanbul için merak edilen hava tahminlerini paylaşan Adil Tek, "İstanbul etkileniyor ama beklendiği kadar yüksek bir etkisi yok. En fazla cumartesi ve pazar günleri 33-34 derecelere kadar çıkacak. Bu değerlerin birkaç derece üzerine çıkma ihtimalimiz var. Özellikle rüzgar sirkülasyonunun olmadığı iç kesimlerde 35-36 dereceler görülebilir ama 38-39 gibi değerleri İstanbul için görmüyoruz," açıklamasında bulundu.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 5

İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artacağını belirten Tek, "30 derecenin üzerine çıkmaya başladığı zaman zaten nem bunaltıcılığı hissettiriyor. Yakın plan içinde İstanbul için bir yağış gözükmüyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 6

İL İL HAVA DURUMU RAPORU: 45 DERECEYE DİKKAT!

Bölgelere göre sıcaklık değerlerini detaylandıran Tek, "Edirne bugün 38 dereceyi görüyor. Ege'de ise Aydın 41 derecelerde, İzmir 35'lerde. Manisa ve Denizli'de sıcaklıklar daha da artıyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Cizre ve Silopi gibi ilçeler 43-44 derecelere kadar çıkacak," dedi.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 7

Akdeniz bölgesindeki duruma da değinen Tek, "Antalya 39 dereceyi gördü. Mersin'de denizden gelen akış nedeniyle nem çok yüksek, bu da bunaltıcılığı artırıyor. İç Anadolu'da ise Ankara ve Eskişehir hafta sonu 35-36 derecelere ulaşacak," ifadelerini kullandı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 8

YÜKSEK NEM VE SICAK HAVA BİR ARADA

Halk arasında sıkça konuşulan "yüksek nem" konusuna açıklık getiren Adil Tek, "Bağıl nem aslında sıcaklığın bir fonksiyonudur. Bağıl nem yüzde 90, sıcaklık 15 dereceyse yağış düşmeye başlar; ancak bağıl nem yüzde 90, sıcaklık 30 dereceyse yağış olmaz. Bağıl nemin ölçüldüğü yerdeki sıcaklıkla beraber değerlendirilmesi gerekir. Nem değerleri özellikle kıyı kesimlerde hissedilen sıcaklığı oldukça yukarı çekiyor," sözleriyle vatandaşları bilgilendirdi.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 9

SICAK HAVA DALGASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kavurucu sıcakların ne kadar süreceğiyle ilgili müjdeli bir haber veren Adil Tek, "Bu sıcak hava dalgası ayın 22, 23, 24 ve 25'inde etkili olacak. Ancak ayın 26'sından itibaren kuzeyden akışlar başlayacak ve serinleme görülecek. Ağustos'un son 5 günü biraz daha yağışlı ve serin bir periyot olarak gözüküyor," dedi.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 10

Karadeniz bölgesindeki fındık üreticilerine de seslenen Tek, "Bugün ve yarın Karadeniz'de yağış yok, bahçedekiler rahat olsun. Ancak pazar gününden itibaren Doğu Karadeniz'de yağışları tekrar görmeye başlayacağız," ifadelerini kullandı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 11

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu planı yapanlar için deniz suyu sıcaklıklarına da değinen Tek, "Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 25-26 derecelere ulaştı. İstanbul çevresinde Riva, Kilyos, Karaburun gibi yerler hafta sonu tatili için uygun görünüyor. Rüzgarlar çok yüksek değil, denize girmek için hava şartları elverişli," sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler 12
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