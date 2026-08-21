Türkiye kavrulacak! İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görebilir: İşte en sıcak günler
Türkiye, Kuzey Afrika ve Basra kökenli sıcak hava akımlarının etkisine giriyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında sıcaklıkların hafta sonu zirveye çıkacağını, İstanbul'un iç kesimlerinde 35-36 derecenin görülebileceğini ve 26 Ağustos'tan itibaren kuzeyden gelen hava akımlarıyla serinleme beklendiğini açıkladı.
Türkiye genelinde dünden itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgası, hafta sonu ile birlikte zirve noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, Kuzey Afrika ve Basra kökenli sıcak hava akımlarının yurdun büyük bir bölümünde termometreleri yukarı taşıyacağını belirtti.
Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcakların etkili olacağını vurgulayan Tek, vatandaşları nem ve yüksek sıcaklık konusunda uyardı.
BASRA VE AFRİKA SICAKLARI ETKİLİ OLUYOR
Yurt genelinde beklenen sıcaklık artışının kaynağını açıklayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu sıcak hava, Kuzey Afrika ve Basra kökenli bir hava. Ülkemizin üzerinde bir akış var ve bu akışlar geldiği zaman sıcaklıkları artırıyor. Kuzeydeki jet akımı kuzeyli havanın gelmesini engelliyor ve güneyden gelen sıcak havayı blokluyor," ifadelerini kullandı.
Sıcaklık artışının dünden itibaren başladığını belirten Tek, "Yurdun güney kesimleri zaten sıcaktı ama o sıcaklık değerleri biraz daha yukarıya gitmeye başladı. Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Trakya daha sıcaktı ama artık İç Anadolu da ısınmaya başlıyor. Marmara'nın güneyi ve İç Anadolu genelinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz," sözleriyle hava durumundaki değişimi aktardı.
İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 37 DERECEYE ULAŞACAK MI?
Megakent İstanbul için merak edilen hava tahminlerini paylaşan Adil Tek, "İstanbul etkileniyor ama beklendiği kadar yüksek bir etkisi yok. En fazla cumartesi ve pazar günleri 33-34 derecelere kadar çıkacak. Bu değerlerin birkaç derece üzerine çıkma ihtimalimiz var. Özellikle rüzgar sirkülasyonunun olmadığı iç kesimlerde 35-36 dereceler görülebilir ama 38-39 gibi değerleri İstanbul için görmüyoruz," açıklamasında bulundu.
İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artacağını belirten Tek, "30 derecenin üzerine çıkmaya başladığı zaman zaten nem bunaltıcılığı hissettiriyor. Yakın plan içinde İstanbul için bir yağış gözükmüyor," ifadelerini kullandı.