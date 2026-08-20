Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm

İstanbul Şişli'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 2 katlı metruk binadan gelen kötü kokular üzerine adrese giren polis ekipleri, 56 yaşındaki Ayhan Akkoç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Ailesiyle tartıştıktan sonra uzun süre aracında yaşadığı ve bir arkadaşının verdiği anahtarla binaya sığındığı öğrenilen Akkoç'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 2 katlı metruk binadan kötü koku geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, Ayhan Akkoç'u yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkoç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA YAŞIYORDU Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu bina sahibi Muammer Y., Akkoç'un arkadaşı olduğunu, düzenli bir işte çalışmadığını ve zaman zaman hamallık yaptığını söyledi.

Akkoç'un babasıyla tartıştıktan sonra 34 BR 3680 plakalı hafif ticari araçta uzun süredir kaldığını anlatan Muammer Y., tanıdığı olması nedeniyle yaklaşık 15 gün önce metruk binanın anahtarlarını arkadaşına verdiğini belirtti.