-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Şişli'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 2 katlı metruk binadan gelen kötü kokular üzerine adrese giren polis ekipleri, 56 yaşındaki Ayhan Akkoç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Ailesiyle tartıştıktan sonra uzun süre aracında yaşadığı ve bir arkadaşının verdiği anahtarla binaya sığındığı öğrenilen Akkoç'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm 1

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 2 katlı metruk binadan kötü koku geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm 2

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, Ayhan Akkoç'u yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkoç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm 3

HAFİF TİCARİ ARAÇTA YAŞIYORDU

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu bina sahibi Muammer Y., Akkoç'un arkadaşı olduğunu, düzenli bir işte çalışmadığını ve zaman zaman hamallık yaptığını söyledi.

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm 4

Akkoç'un babasıyla tartıştıktan sonra 34 BR 3680 plakalı hafif ticari araçta uzun süredir kaldığını anlatan Muammer Y., tanıdığı olması nedeniyle yaklaşık 15 gün önce metruk binanın anahtarlarını arkadaşına verdiğini belirtti.

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm 5

ANAHTARLARI TESLİM EDECEĞİ GÜN PENCEREDE GÖRÜLDÜ

Muammer Y., Akkoç'u son olarak 14 Ağustos'ta gördüğünü ve bu görüşmede anahtarları geri istediğini ifade etti. Akkoç'un anahtarları 17 Ağustos'ta teslim edeceğini söylediğini anlatan Muammer Y., arkadaşından bir daha haber alamadığını belirtti.

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm 6

Binanın yakınındaki kahvehanenin sahibi Sezer G. ise Akkoç'u son olarak 17 Ağustos sabahı binanın penceresinde gördüğünü söyledi.

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul’da sır ölüm 7

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından olay yerine nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Akkoç'un cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemede kesici alet yarasına rastlanmadı. Başında düşmeye bağlı olabileceği değerlendirilen kanama izi bulunan Akkoç'un vücudunda başka bir dış müdahale bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Ayhan Akkoç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı
Sonraki Galeri
Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin