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Haberler Galeri Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı!

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsteki son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'deki koronavirüs testi pozitif çıkanların toplam sayısı 86 bin 306'ya çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da açıklandı. İşte Türkiye'deki gün gün koronavirüs sayısı ve 19 Nisan'ın rakamları.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 00:46
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsteki son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'deki koronavirüs testi pozitif çıkanların toplam sayısı 86 bin 306'ya çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da açıklandı. İşte Türkiye'deki gün gün koronavirüs sayısı ve 19 Nisan'ın rakamları.

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  • 39
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı!
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  • 39
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı!
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı!
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  • 39
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı!