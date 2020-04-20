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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik normale döndü. Hafta sonu yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi itibariyle yüzde 13'leri buldu. Öte yandan E-5 ve metrobüs yollarındaki hareketlilik drone ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:28
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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah