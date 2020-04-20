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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik normale döndü. Hafta sonu yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi itibariyle yüzde 13'leri buldu. Öte yandan E-5 ve metrobüs yollarındaki hareketlilik drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:28
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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı.

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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah

Yasak nedeniyle iki gün boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü.

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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah

Hafta sonu yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabah itibariyle yüzde 13'lere kadar çıktı.

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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah

2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

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48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah
48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti! İşte İstanbul'da ilk sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrası İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehire 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul'da E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı.