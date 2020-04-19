Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı

Kemal Sunal efsane filmlerinden biri olan Garip filmi hala daha severek izlenen Yeşilçam klasiklerinden. Filmde usta oyuncuya eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran sevimli çocuk oyuncu pek çok kişinin gönlünde taht kurmuştu. Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...