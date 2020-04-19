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Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı

Kemal Sunal efsane filmlerinden biri olan Garip filmi hala daha severek izlenen Yeşilçam klasiklerinden. Filmde usta oyuncuya eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran sevimli çocuk oyuncu pek çok kişinin gönlünde taht kurmuştu. Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 18:12
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Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı

Ölümü ile Türkiye'yi hüzne boğan Kemal Sunal'a, Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde 39 yaşında. O zamanlar 6 yaşında olan Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

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Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

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Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı

İşte yeni hali...

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Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.