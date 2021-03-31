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Türkiye'de ilk kez serada üretildi! Tanesi en az 400 gram
Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde örtü altına yönelen üreticiler ilk hasadı yaptı. Serada yetiştirilen ve ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da nam not aldı. Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayarak mart ayına kadar süren hasatta üretim adeti 50 milyona kadar ulaştı. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 5-6 lira arasında değişen avokado 8-10 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 00:33Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 00:37