Türkiye'de ilk kez serada üretildi! Tanesi en az 400 gram

İstediğimiz şartlarda yapılan seralarda avokadonun yetiştiği gördük. Serada üretilen avokado ise 'Pinkerton' cinsidir. Örtü altı üretimin verim daha çok artmaya başladı. Çünkü açıkta yetişen avokado rüzgardan, şiddetli yağıştan, tuzdan ve aşırı güneşten etkileniyordu. Ama serada yağmur ve rüzgardan etkilenmediğinden dolayı daha temiz ürün elde ediyoruz. İlkbaharda Türkiye'de avokado üretiminde azalma olduğu için örtü altı ürünler buna katkı sağlayacak" dedi.