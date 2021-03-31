31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

Vahşi doğanın en korkutucu yırtıcılarından birisi hiç şüphesiz ki timsahlar. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar ve timsahlar karşı karşıya geliyor ve sonucu genellikle faciayla sonuçlanıyor. Bu facialardan birisi de Endonezya'da gerçekleşti. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmeyince av oldu. Olay yerine gelen köylüler dehşet dolu anları saniye saniye kaydetti. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 05:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 05:33
  • 1
  • 250
Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

Endonezya'da Berau River nehirinde yüzen bir kişi dev timsahın kurbanı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 250
Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

Arkadaşlarıyla birlikte nehire giren adam timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

  • 3
  • 250
Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

Bölgeye gelen köylüler adamı timsahtan kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

  • 4
  • 250
Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

Bazı kişiler ise o anları böyle görüntüledi.

  • 5
  • 250
Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi