Nehirde timsah dehşeti! Zavallı adamı parçaladığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

Vahşi doğanın en korkutucu yırtıcılarından birisi hiç şüphesiz ki timsahlar. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar ve timsahlar karşı karşıya geliyor ve sonucu genellikle faciayla sonuçlanıyor. Bu facialardan birisi de Endonezya'da gerçekleşti. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmeyince av oldu. Olay yerine gelen köylüler dehşet dolu anları saniye saniye kaydetti. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 05:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 05:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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