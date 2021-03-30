Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları... ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları... ŞOK 31 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ramazan ayına özel sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda, birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyaları birçok kategoriden oluşuyor. ŞOK çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 31 Mart - 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 30.03.2021 17:28
ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında Ramazan ayına özel ürünler bulunuyor. 31 Mart'ta başlayacak ve 6 Nisan'a kadar geçerli olacak ŞOK indirimlerini sizler için bir araya getirdik. İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mis Ramazan Şerbeti
Altın Yaprak Gül Suyu Ramazan Güllaç Tunus Hurması Medjoul Hurması İran Rabbi Hurması Ramazan Kalburabastı Ramazan Şekerparesi Mühür Kemalpaşa Mühür Kızarmış Tel Kadayıf Mühür Porsiyon Kadayıf Muhallebilik Kadayıf
25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE FIRSAT
Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü
SuperFresh Pizza King
Amigo Gün Kurusu
Amigo Kuru Kayısı Amigo Antep Karası Üzüm Amigo Kuru Üzüm Amigo Badem İçi Amigo Baklavalık Ceviz Gürsoy Kıyılmış İç Fındık
Piyale İrmik Helvası
Piyale Trileçe Piyale Revani Piyale Puding Koska Tahin Helvası Barilla Makarna Sarı Mercimek