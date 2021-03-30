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Haberler Galeri ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları...

ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları...

ŞOK 31 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ramazan ayına özel sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda, birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyaları birçok kategoriden oluşuyor. ŞOK çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 31 Mart - 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 17:28
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ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında Ramazan ayına özel ürünler bulunuyor. 31 Mart'ta başlayacak ve 6 Nisan'a kadar geçerli olacak ŞOK indirimlerini sizler için bir araya getirdik. İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları...

Mis Ramazan Şerbeti
Altın Yaprak Gül Suyu
Ramazan Güllaç
Tunus Hurması
Medjoul Hurması
İran Rabbi Hurması
Ramazan Kalburabastı
Ramazan Şekerparesi
Mühür Kemalpaşa
Mühür Kızarmış Tel Kadayıf
Mühür Porsiyon Kadayıf
Muhallebilik Kadayıf

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ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları...

25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE FIRSAT

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü

SuperFresh Pizza King

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ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları...

Amigo Gün Kurusu
Amigo Kuru Kayısı
Amigo Antep Karası Üzüm
Amigo Kuru Üzüm
Amigo Badem İçi
Amigo Baklavalık Ceviz
Gürsoy Kıyılmış İç Fındık

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ŞOK indirimlerinde sürpriz ürünler! 31 Mart-6 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ramazan kampanyaları...

Piyale İrmik Helvası
Piyale Trileçe
Piyale Revani
Piyale Puding
Koska Tahin Helvası
Barilla Makarna
Sarı Mercimek