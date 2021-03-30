ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında Ramazan ayına özel ürünler bulunuyor. 31 Mart'ta başlayacak ve 6 Nisan'a kadar geçerli olacak ŞOK indirimlerini sizler için bir araya getirdik. İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...