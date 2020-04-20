Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, işin özünün ülkelerin sağlık sistemleri olduğuna ve Avrupa ülkelerinin bu testten geçemediğine dikkat çekti. Özlü, "Maalesef Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke sınıfta kaldı.