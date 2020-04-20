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Haberler Galeri Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

Dünya koronavirüsle mücadelede vatandaşlarına gösterdiği hassasiyetle ön plana çıkan Türkiye'yi konuşuyor. ABD ve Avrupa'da her gün binlerce insanın öldüğü salgında Türkiye, en az ölüm oranının görüldüğü ülkelerin başında geliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Türkiye'de korona ölüm oranları neden düşük?" sorusuna gururlandıran bir cevap verdi.

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:55
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Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

Türkiye'de Kovid-19 hastaları arasında ölüm oranı, diğer ülkelere göre daha düşük oranlarda seyrediyor.

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Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, işin özünün ülkelerin sağlık sistemleri olduğuna ve Avrupa ülkelerinin bu testten geçemediğine dikkat çekti. Özlü, "Maalesef Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke sınıfta kaldı.

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Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

Salgınla başa çıkamadılar, hastalar tedavi edilemedi, ölümler çok fazla, Türkiye'de ölüm oranı, diğer ülkelere kıyasla çok daha düşük. Bu ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin başarısını yansıtıyor" dedi.

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Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

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Türkiye'de sağlığa erişimin çok kolay olduğunu hatırlatan Özlü şunları söyledi: "Sağlık sigortası tüm nüfusu kapsıyor, birinci ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları ülkenin her yöresinde konuşlandırılmış.

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Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap

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