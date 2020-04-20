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Türkiye'de corona virüs ölümleri neden düşük? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den gururlandıran cevap
Dünya koronavirüsle mücadelede vatandaşlarına gösterdiği hassasiyetle ön plana çıkan Türkiye'yi konuşuyor. ABD ve Avrupa'da her gün binlerce insanın öldüğü salgında Türkiye, en az ölüm oranının görüldüğü ülkelerin başında geliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Türkiye'de korona ölüm oranları neden düşük?" sorusuna gururlandıran bir cevap verdi.