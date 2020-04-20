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Ruslar 'Benzersiz tank'ını test etti! İşte T-14 Armata muharebe tankının dikkat çeken özelliği

Dünyanın en iyi silah üreticisi ülkelerinden olan Rusya'da önemli bir gelişme daha yaşandı. Yeni nesil silahlarla adından sıkça söz ettiren Rusya, yeni nesil Rus tankı T-14 Armata'nın test edildiğini açıkladı. Dünyada benzerinin olmadığı iddia edilen Rus tankı, özellikleriyle dikkat çekiyor...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:09
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Ruslar 'Benzersiz tank'ını test etti! İşte T-14 Armata muharebe tankının dikkat çeken özelliği

Rus ordusu, T-14 Armata muharebe tankının kum üzerindeki manevra gücünü görmek için Suriye topraklarında test etti. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, T-14 Armata muharebe tankının dünyada benzeri olmadığını, Suriye'de yapılan ek testlerden de başarıyla geçtiğini söyledi.

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Ruslar 'Benzersiz tank'ını test etti! İşte T-14 Armata muharebe tankının dikkat çeken özelliği

Manturov yaptığı açıkladığı, "Bu tür testler, tankın değişik savaş alanı koşullarında nasıl performans göstereceğini anlamamıza yardımcı oluyor.

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Ruslar 'Benzersiz tank'ını test etti! İşte T-14 Armata muharebe tankının dikkat çeken özelliği

Aracı ihracat için uygun hale gelmeden önce herhangi bir sorunu varsa giderilmesini sağlıyor" dedi.

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Ruslar 'Benzersiz tank'ını test etti! İşte T-14 Armata muharebe tankının dikkat çeken özelliği

Bakan ayrıca, tankın dünyada bir benzeri daha olmadığını, sürekli olarak ek testlerle yeni yükseltmeler geçirdiğini açıkladı.

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Ruslar 'Benzersiz tank'ını test etti! İşte T-14 Armata muharebe tankının dikkat çeken özelliği

T-14 Armata şu anda dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor.