Ruslar 'Benzersiz tank'ını test etti! İşte T-14 Armata muharebe tankının dikkat çeken özelliği

Dünyanın en iyi silah üreticisi ülkelerinden olan Rusya'da önemli bir gelişme daha yaşandı. Yeni nesil silahlarla adından sıkça söz ettiren Rusya, yeni nesil Rus tankı T-14 Armata'nın test edildiğini açıkladı. Dünyada benzerinin olmadığı iddia edilen Rus tankı, özellikleriyle dikkat çekiyor...