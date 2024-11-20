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Türkiye'de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

İran, İspanya, Yunanistan, Hindistan, Fransa ve İtalya'da genellikle yetiştiriliyor ancak ülkemizde de sayılı bölgelerde üretimi yapılıyor. Sofraların olmazsa olmazı ve yemekler için şahane bir alternatif. Özellikle tıp ve sanayi sektöründe sıklıkla kullanılıyor hatta öyle ki alternatif tıp da dahi kullananlar oldukça fazla. Hem zengin içeriği hem de fiyatı ile dikkat çekiyor. Ülkemizde de ilk kez topraksız şekilde üretimi yapıldı ve sonuçlar üreticiyi memnun etti. En dikkat çeken kısmı ise fiyatı, çünkü ne binler, ne de on binler. Kilogramı tam olarak 450 bin TL'den satışa sunuluyor ve bir avucu ise gram altından daha pahalı oluyor.

İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:41
Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

Ülkemizin verimli topraklarında hemen hemen pek çok çeşit bitki yetişiyor. Bundan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise genellikle Avrupa ülkeleri, özellikle de İran'da yetişen bu mucizevi bitkiyi yetiştirmek istedi ancak farklı bir yöntemle... Topraksız ekim yapan üreticiler sonuçlardan memnun kaldı. Birçok kişi bu mucizevi bitkinin ne olduğunu merak ediyor.

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

Hem fiyatı, hem özellikleri hem de dış görünüşü ile oldukça dikkat çeken "kırmızı altın" da denilen bu bitki pek çok alanda kullanılıyor. Kilogram fiyatını duyanların şaşkına döndüğü bu bitki fiziki olarak küçük ancak etkisi çok büyük. Kilosu 450 bin TL'dn satılan "kırmızı altın" genellikle gram gram satışa sunuluyor.

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

Denizli'de çocukluk arkadaşı olan Oğuzhan Etiler ve Mehmet Köseoğlu Türkiye'de ilk bir ilke imza atarak topraksız dikey tarım safran üretim tesisi kurdu. Gram bazında satılması nedeniyle kırmızı altın olarak anılan safran tıp alanından gıda sanayisine kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

Tarihte seçkin kumaşların boyanmasında da kullanılan safran günümüzde ise organik gıda boyası ve tıp alanında kanser ve mutasyon önleyici özelliğinden dolayı kullanılıyor. İki arkadaşım kurduğu safran tesisinde hasat heyecanı yaşandı.

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

HEDEF 5 MİLYON TL

Safran haşatını ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar'a bilgi veren işletme sahipleri, "Milli ekonomik menfaatlerimizi önceleyerek, katma değeri yüksek her ürünü, sürdürülebilir tarım stratejileri ile globale taşıma niyetimiz var bu nedenle, çalışmalarımızı büyüterek 5 milyon dolar yatırım hedefimiz mevcut." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü.

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

"Bir zamanlar önemli bir safran ihracatçısı olan ülkemizde son yıllarda üretim yok denecek kadar azalmış durumda. Dünya piyasalarında İran'ın hakimiyeti var."

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

"Hindistan, Yunanistan ve İspanya önemli üretici ülkeler. Ülkemizde de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan safran önce iç pazarda değerlendirilip, belli bir üretim seviyesine ulaşınca dış piyasalarda pazar bulma imkanları araştırılmaktadır."

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

Bu yıl 100 bin safran soğanının ithal edildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

Baklan ve Pamukkale ilçelerimizde tarlalarda az miktarda üretimi yapılan safranın kontrollü şartlarda topraksız tarım yöntemi ile de üretimi yapılmaya başlandı.

Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

Bu yıl ithal edilen 100 bin adet safran soğanından çiçekler çıkmaya başladı. Her sabah açan safran çiçeklerinin toplanması ile başlayan bu zevkli uğraşı hava şartlarına göre 10-15 gün sürüyor. Safran çiçeğinin içerisinde bulunan 3 parçalı kırmızı renkli dişi organlar ayıklanarak kurutulup satışa sunuluyor. Çok yıllık bitki olan safrandan 3-4 yıl ürün alınabilmektedir.