21 Kasım 2024, Perşembe
Türkiye'de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor
İran, İspanya, Yunanistan, Hindistan, Fransa ve İtalya'da genellikle yetiştiriliyor ancak ülkemizde de sayılı bölgelerde üretimi yapılıyor. Sofraların olmazsa olmazı ve yemekler için şahane bir alternatif. Özellikle tıp ve sanayi sektöründe sıklıkla kullanılıyor hatta öyle ki alternatif tıp da dahi kullananlar oldukça fazla. Hem zengin içeriği hem de fiyatı ile dikkat çekiyor. Ülkemizde de ilk kez topraksız şekilde üretimi yapıldı ve sonuçlar üreticiyi memnun etti. En dikkat çeken kısmı ise fiyatı, çünkü ne binler, ne de on binler. Kilogramı tam olarak 450 bin TL'den satışa sunuluyor ve bir avucu ise gram altından daha pahalı oluyor.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:41