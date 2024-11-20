Türkiye’de bir ilk! Kilosu 450 bin TL, gram gram satılıyor: Bir avuç fiyatı şaşkına çeviriyor

Hem fiyatı, hem özellikleri hem de dış görünüşü ile oldukça dikkat çeken "kırmızı altın" da denilen bu bitki pek çok alanda kullanılıyor. Kilogram fiyatını duyanların şaşkına döndüğü bu bitki fiziki olarak küçük ancak etkisi çok büyük. Kilosu 450 bin TL'dn satılan "kırmızı altın" genellikle gram gram satışa sunuluyor.