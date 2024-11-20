Japonya’dan doğal şifa! Güçlü bir probiyotik ve antioksidan kaynağı: Vücudu baştan aşağı yeniliyor

Diyabet Riskini Azaltır ve Kan Şekerini Dengeler

Daily Mail'de yayınlanan bir çalışmada, Kombucha'nın diyabet riskini düşürdüğü ve kan şekerini düzenlediği ortaya kondu. 12 gönüllüyle yapılan bir araştırma, Kombucha içmenin kan şekerini düşürmede etkili olduğunu gösterdi. Probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekleyen bu içecek, aynı zamanda kilo kontrolünde de önemli bir rol oynuyor.

Georgetown Üniversitesi'nden Dr. Dan Merenstein, yapılan araştırma ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "Bildiğimiz kadarıyla bu, kombu çayının diyabetli kişilerde etkilerini inceleyen ilk klinik çalışmadır. Yapılması gereken çok daha fazla araştırma var ama bu çok umut verici"