En çok kadınlarda görülen sessiz tehdit! Kemik sağlığından ruh halinize kadar etkiliyor

D vitamini seviyelerini optimum düzeyde tutmak, genel sağlığı korumak için oldukça önemlidir. Dünya üzerinde birçok kadın farkında olmadan D vitamini eksikliğine maruz kalıyor. Belirtiler ya göz ardı ediliyor ya da başka nedenlere bağlanıyor. Yeterli güneş ışığı alımı, beslenme düzenine dikkat edilmesi ve gerektiğinde doktor kontrolünde takviye kullanımı, D vitamini eksikliğine karşı etkili bir koruma sağlar. Peki D vitamini eksikliğini sağlığı nasıl etkiler? İşte vücut üzerindeki etkileri…