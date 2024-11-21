21 Kasım 2024, Perşembe
En çok kadınlarda görülen sessiz tehdit! Kemik sağlığından ruh halinize kadar etkiliyor
D vitamini eksikliği, özellikle kadınlar arasında yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Kemik sağlığından ruh haline kadar birçok noktada ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ancak bu eksikliğin belirtileri genellikle fark edilmeden geçiyor veya başka nedenlere bağlanıyor. İşte D vitamini eksikliğinin kadınlarda yarattığı etkiler…
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:54