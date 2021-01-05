Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Türkiye yeni bir döneme giriyor! Gücümüze güç katacak TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in 5 adet Aksungur'un teslim edileceğini açıklaması, Mavi Vatan'da yeni bir döneme işaret ediyor. Aksungur'un kabiliyetlerine dikkat çeken uzmanlar ilk araçların hava ve deniz kuvvetlerince kullanılmasını bekliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar... Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 14:09 Geride bıraktığımız 2020 yılında yerli ve milli savunma sanayii açısından son derece kritik adımlar atan ve bu alanda her geçen gün daha fazla söz sahibi olmayı başaran Türkiye, 2021 yılında da hız kesmeden yoluna devam etmek istiyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Kara, hava ve deniz unsurlarının milli olarak üretilmesinde önemli eşikleri aşan Ankara, geçmiş yıllarda başlangıcını yaptığı kimi projeleri de 2021 yılında envantere almanın planlarını yapıyor. Bu projeler arasında en çok dikkati çekenlerden biri de hiç şüphesiz TUSAŞ imzalı Aksungur… TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “2020’de AKSUNGUR, pratik olarak tamamlanıp seri üretimi başladı. İnşallah yakında 5 tane AKSUNGUR bitmiş olacak ve bunları da Türkiye’de kuvvetlere teslim etmiş olacağız” açıklaması, sektörde büyük yankı uyandırdı. İLK KULLANANLAR DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ OLABİLİR Peki, ilk etapta 5 adet teslim edilecek Aksungur'u hangi unsurların kullanması bekleniyor, söz konusu platform sahadaki dengeleri nasıl değiştirecek? Savunma Analisti Hakan Kılıç, Aksungur’un da tıpkı atası ANKA gibi irtifa sınırı, havada kalış süresi ve faydalı yük kapasitesi sebebi ile MALE sınıfı SİHA’lar içinde daha çok hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir SİHA olduğu hatırlatmasında bulunuyor. Kılıç, söz konusu verilerden yola çıkarak ‘Aksungur'un ilk etapta Türk Hava Kuvvetlerine alınacağı’ görüşünde… "Çünkü 12 MAM-L süzülen mühimmat veya tam mühimmat yükü ile 28 saat, İHA olarak ise 55 saat havada kalabilen Aksungur hava kuvvetleri açısından kritik bir kabiliyet olacak” diyen Hakan Kılıç, “Ayrıca TEBER lazer güdüm kiti uygulanmış MK-81/82 bombaları gibi mühimmatların entegrasyonu da tamamlandı” bilgisini paylaştı.