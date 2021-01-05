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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Karın bölgesinde şişlik ve halsizlik şikayetiyle doktora gitti! Karnından çıkanlar şoke etti Karın bölgesinde şişlik ve halsizlik şikayetiyle doktora gitti! Karnından çıkanlar şoke etti Karın bölgesinde şişlik ve halsizlik gibi şikayetleri olmasına rağmen koronavirüs bulaşmasından endişe ederek hastaneye gitmeyen 49 yaşındaki Hacer Demirbağ ağrıları daha da artınca hastaneye gitti. Demirbağ'ın karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı. Giriş Tarihi: 05.01.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 14:37
Demirbağ, karnında oluşan şişliğin büyümesine ve yaşamının olumsuz etkilenmesine rağmen salgın nedeniyle uzun süre hastaneye gitmedi. Şikayetlerinin artması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Demirbağ'ın karın bölgesinde kitle tespit edildi. Ameliyata alınan Demirbağ'ın karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "KORONADAN KORKTUĞUM İÇİN HASTANEYE GİTMEDİM"
Demirbağ, yaptığı açıklamada, geçen yıl hastaneye gitmediği süreçte şikayetlerinin arttığını belirterek, "Sık sık ağrı ve halsizlik yaşadım, yürümekte zorluk çektim. Koronavirüsten korktuğum için hastaneye gelmedim ama geldiğimde korkacak bir şey olmadığını gördüm." dedi.
"BU BÜYÜKLÜKTE OLMASINA BEN DE ŞAŞIRDIM"
Ameliyattan sonra kendini daha iyi hissettiğini anlatan Demirbağ, "Karnımda kitle olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük bir kitle çıkarılmasını beklemiyordum. Bu büyüklükte olmasına ben de şaşırdım." diye konuştu.
"DIŞARIDAN HAMİLE BİR KADIN GİBİ GÖRÜNÜYORDU"
Operasyona ilişkin bilgi veren SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt, "Polikliniğe başvurduğunda hastamızın tüm karnını dolduran dev bir kitlesi vardı. Dışarıdan bakıldığında hamile bir kadın görünümündeydi." ifadelerini kullandı.
"GELDİĞİNDE NEFES ALAMIYORDU"
Muayenede kitlenin rahim kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti: "Hastamız geldiğinde nefes alamıyordu, hemoglobin dediğimiz kan değerleri çok düşüktü, kitle diğer tüm organlara baskı yapar şekilde dev boyuttaydı. Kitlenin bu boyuta ulaşmasının sebebinin, hastanın bir müddet hastane korkusu yaşamasından, daha sonra da Kovid-19 kapma korkusuyla hastaneye başvurmamasından kaynaklandığını öğrendik. Derhal hastanın operasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 kilo ağırlığında rahim kaynaklı çok büyük bir kitle çıkarttık."Bozkurt, kitleden kaynaklanan baskı nedeniyle hastada farklı sıkıntılar da oluştuğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Ameliyat sırasında, kitleye bağlı idrar kanallarında genişlemeler, lenfatik akışta bozulmalara bağlı mideye kadar uzanan kistik kitleler gördük. Ameliyatı başarıyla tamamladık." bilgisini paylaştı.