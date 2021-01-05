Karın bölgesinde şişlik ve halsizlik şikayetiyle doktora gitti! Karnından çıkanlar şoke etti

"BU BÜYÜKLÜKTE OLMASINA BEN DE ŞAŞIRDIM"

Ameliyattan sonra kendini daha iyi hissettiğini anlatan Demirbağ, "Karnımda kitle olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük bir kitle çıkarılmasını beklemiyordum. Bu büyüklükte olmasına ben de şaşırdım." diye konuştu.