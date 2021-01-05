Koronavirüs haritası Türkiye | Harita ilk kez maviye döndü

EYLÜL AYINDA EN KÖTÜ İLLERİN BAŞINDA GELİYORDU

Korona virüs yayılımın en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme genel kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü. Eylül ayında Türkiye'de en kötü iller arasında olan Van, yeni kısıtlamalarla en iyi iller arasına girmeyi başardı.



"BİZİM GEVŞEMEMEMİZ LAZIM"

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle eylül ayının başında Van ilinin Türkiye'de durumu en ciddi ve en riskli kentlerin başında geldiğini anımsatan Vali Bilmez, "Sağlık Bakanlığımızla Van'da yapılan toplantı sonucunda bize verilen talimatlar doğrultusunda alınan tedbirler, kurulan kriz merkezi, çağrı merkezi ve filyasyon ekiplerin sayısını artırılarak zamanında hızlı bir şekilde testlerin sonuçlarının alınması, filyasyona gidilmesi vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uyması sayesinde en kötü iller arasından, en iyi iller arasına girdik. Bu süre zarfında gece, gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza tüm Van halkı adına teşekkür ediyorum. Kurallara uyması için çaba gösteren tüm Van halkına da teşekkür ediyorum. Bizim gevşemememiz lazım, tedbirlere aynen devam etmemiz gerekiyor. Özellikle de mesafe, temizlik ve maske konusunda aynı hassasiyeti göstermeye devam etmemiz lazım" diye konuştu.



