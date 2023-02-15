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Haberler Galeri Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...

Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...

Deniz Bayramoğlu, gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremi 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayını detayları araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:51
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Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Tek Yürek ortak yayını öncesinde program sunucularından Deniz Bayramoğlu araştırılmaya başlandı. Gazeteci olabilmek için okuduğu bölümü yarıda bırakan Deniz Bayramoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...

Türkiye Tek Yürek yardım programı, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00 'de yapılacak. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılacak. Yardım programının sunuculuğunu, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz üstlendi.

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Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu 1975 yılında Rize, Pazarlı bir babanın çocuğu olarak Malatya Pütürge'de dünyaya geldi.

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Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...

Üniversiteye kadar ki eğitimini Pazar'da tamamlayan Deniz Bayramoğlu, 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

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Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...

2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09.00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu.