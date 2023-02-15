15 Şubat 2023, Çarşamba
Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli? Hayatı ve biyografisi...
Deniz Bayramoğlu, gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremi 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayını detayları araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evli?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:51
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