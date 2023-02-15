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TÜMER DOĞRU Kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek Sunucusu Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...

Türkiye Tek Yürek sunucuları arasında yer alan Tümer Doğru hakkındaki detaylar gündemdeki yerini aldı. Flash TV, CNBC-e, Kanal7 gibi kanallarda yer alan Tümer Doğru, haber sunuculuğunun yanında seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Peki Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 52 yaşındaki Tümer Doğru ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 17:24
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TÜMER DOĞRU Kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek Sunucusu Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...

Tümer Doğru kimdir, aslen nereli sorularının cevapları birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Türkiye 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Yaralar hızla sarılması için televizyonlar ortak yayın yaparak bağış toplayacak. Türkiye Tek Yürek yayının sunucuları arasında yer alan Tümer Doğru'da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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TÜMER DOĞRU Kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek Sunucusu Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...

TÜMER DOĞRU KİMDİR?

1971 Van doğumlu Tümer Doğru 52 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda aldı.

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TÜMER DOĞRU Kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek Sunucusu Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...

Okulu tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler aldı. 2008'de RTÜK tarafından Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödülüne layık görüldü.

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TÜMER DOĞRU Kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek Sunucusu Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...

Televizyonlarda yer almaya Flash Tv ekranlarında başlamış olan ünlü sunucu, ardından ise CNBC-e kanalına geçmiş ve burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarına geçmiştir.

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TÜMER DOĞRU Kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek Sunucusu Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...

Ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirmeler yapmış olan isim ardından ise Kanal 7 ekranlarına geçmiştir.