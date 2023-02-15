15 Şubat 2023, Çarşamba
TÜMER DOĞRU Kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek Sunucusu Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...
Türkiye Tek Yürek sunucuları arasında yer alan Tümer Doğru hakkındaki detaylar gündemdeki yerini aldı. Flash TV, CNBC-e, Kanal7 gibi kanallarda yer alan Tümer Doğru, haber sunuculuğunun yanında seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Peki Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 52 yaşındaki Tümer Doğru ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 17:24
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