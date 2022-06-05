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Haberler Galeri Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebeğin annesi tarafından ölüme terk edildiği olayının akabinde vicdansız anneye açılan davada çıkan serbest bırakma kararına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tahliye kararına itiraz ederken, "Henüz 2 aylık bebeğin tam bir gün boyunca sokakta hayatta kalması mümkün değil. Bebeği ölüme terk etti" şeklinde konuştu. Hem tahliye kararı veren hem de itirazı değerlendiren mahkeme talebi geri çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 18:32
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Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve jet hızıyla hazırladığı iddianameye göre, Ebru S.'nin bebeğini 29 Mart tarihinde karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp ve puset içinde Pendik'teki bir binanın yanındaki boş araziye bıraktı.

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Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

"BAKACAK GÜCÜM YOK"

Cani anne Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştı ve bebeği alıp almayacaklarını kontrol etti. Bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu anlatan anne Ebru S. 5 Nisan günü tutuklandı.

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Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Nisa bebekten önce başka bir çocuğunu daha terk ettiği öğrenilen anne Ebru S. hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası dava açıldı.

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Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık anne, davanın ikinci celsesinde tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve alacağı ceza miktarı gibi gerekçelerle tahliye edildi.

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Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Ebru S.'nin 42 gün tutukluluğun ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Sanık annenin mahkemedeki savunmasında yeni doğmuş bebeğini bir evin önüne bırakıp zilleri çaldığını ve olay yerinden ayrıldığını söylediğine vurgu yapan Bakanlık, bir gün sonra bebeğin alınıp alınmadığını kontrol etmek için aynı yere döndüğü yönündeki savunmasını çürüttü.