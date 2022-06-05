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Bursa’da 2 yeğenini silahla öldüren amca yakalandı! İşte ifadesi

Bursa'da yeğenleri 19 yaşındaki Ferman ve 22 yaşındaki Şahin Gündüzeli kardeşleri silahla vurarak katleden 50 yaşındaki cani amca Mehmet Gündüzeli, 20 yaşındaki oğlu U.G. ile 22 yaşındaki yeğeni M.G. emniyet güçleri tarafından yakalandı. Mehmet Gündüzeli ilk ifadesinde, cinayeti tehdit edildiği ve aralarındaki husumet sebebiyle işlediğini anlattı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 05.06.2022 16:21
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Bursa’da 2 yeğenini silahla öldüren amca yakalandı! İşte ifadesi

Tüyler ürperten cinayet, geçen cuma günü saat 23.00 sularında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde gerçekleşti.

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Bursa’da 2 yeğenini silahla öldüren amca yakalandı! İşte ifadesi

YEĞENLERİNİ KURŞUNA DİZDİ

Mehmet Gündüzeli, bağ evine gelen ve aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, Mehmet Gündüzeli'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan 2 kardeş ağır yaralandı.

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Bursa’da 2 yeğenini silahla öldüren amca yakalandı! İşte ifadesi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay sonrası Mehmet Gündüzeli kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle, bağ evine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan Ferman ve Şahin Gündüzeli kaldırıldıkları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Bursa’da 2 yeğenini silahla öldüren amca yakalandı! İşte ifadesi

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Şahin Gündüzeli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 8 kurşun, kardeşi Ferman'ın ise sol göğsünde tek kurşun izi tespit edildi. Otopsileri yapılan iki kardeş dün Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Hasköy'de toprağa verildi.

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Bursa’da 2 yeğenini silahla öldüren amca yakalandı! İşte ifadesi

"KAVGA CİNAYETLE SONUÇLANDI ÜZGÜNÜM"

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetlerden sonra kaçan Mehmet Gündüzeli ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen oğlu U.G. ve yeğeni M.G.'Yİ. yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de yarış atı çiftliklerinin olduğunu söyleyen Mehmet Gündüzeli'nin, "Yeğenim Şahin Gündüzeli beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Aramızda husumet bulunuyordu. Geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay akşamı yanıma geldi. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm" dediği öğrenildi.