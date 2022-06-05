42 gün sonra cesedi bulundu! Meğer arkadaşı öldürüp...
Sakarya Kocaali'de kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili ifade verdikten sonra sırra kadem basan ve Zonguldak'ta emniyet güçlerine teslim olan zanlının dehşete düşüren itirafı ardından gizemli olayın sır perdesi kalktı. Aydoğan'ın cesedine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 05.06.2022
21:39
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 25 Nisan tarihinde tuhaf bir şekilde sırra kadem kuaför Savaş Aydoğan olayına dair sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal T.'nin, Aydoğan'a ulaşamaması ile ortaya çıktı.
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İFADE VERDİKTEN SONRA SIRRA KADEM BASTI
Cemal T., durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.'ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan'ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.
SERBEST BIRAKILDI
Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
16 GÜN SONRA TESLİM OLDU
Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu.
CESEDİNİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Cem T.'nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı.