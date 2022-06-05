42 gün sonra cesedi bulundu! Meğer arkadaşı öldürüp...

İFADE VERDİKTEN SONRA SIRRA KADEM BASTI

Cemal T., durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.'ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan'ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.