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Haberler Galeri 17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün Kandil mi? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün Kandil mi? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

Müminler vakitlerini ibadet ve duaya ayırarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar. 23 Ocak'ta başlayan üç ayların ilki olan Recep ayının son günlerine yaklaşırken bir yandan da Miraç Kandili aratılmaları hız kazandı. Arama motorlarında "Bugün kandil mi?", "17 Şubat Cuma ne kandili?" sorularının cevapları öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? 2023 Diyanet kandil günleri.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:00
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17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün Kandil mi? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

Bugün Kandil mi, ne kandili sorusunun cevabı merak konusu oldu. İslam aleminde önemli günler arasında yer alan kandil günleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar kandil günlerini Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet ve tövbe ile geçirmeye özen gösteriyor. Peki Bugün Kandil mi? 17 Şubat ne kandili?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün Kandil mi? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

BUGÜN KANDİL Mİ?

16 Şubat tarihlerinde kandil günleri bulunmuyor. Bundan dolayı bugün kandil idrak edilmeyecek.

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17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün Kandil mi? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

17 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Yılın ikinci kandili 17 Şubat tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili, bu sene 17 Şubat tarihine denk geliyor yani yarın idrak edilecek?

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17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün Kandil mi? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

Miraç, sözlükte "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" anlamına gelir ve yüce Allah'ın Peygamber Efendimize bir lütfudur.

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17 Şubat Cuma ne kandili? Bugün Kandil mi? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI

Peygamber Efendimiz (sav), Recep ayının 27. gecesinde yüce Allah'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükseldi.