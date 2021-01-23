Türkiye Fırkateyn sayısı | Denizlerdeki gücümüz olacak! Türkiye'de bir ilk daha

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda sürüyor.