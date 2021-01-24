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Haberler Galeri Alnındaki şişlik büyümeye devam edince doktora gitti! Yüzleştiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı

Alnındaki şişlik büyümeye devam edince doktora gitti! Yüzleştiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı

Alnındaki şişliğin büyümesiyle birlikte doktora gitme kararı alan kişi hayatının şokunu yaşadı. YouTube'da sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesinde fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtmayı başardı. Alnında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu büyük ilgi gördü. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.01.2021 05:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 05:45
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Alnındaki şişlik büyümeye devam edince doktora gitti! Yüzleştiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı
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Alnındaki şişlik büyümeye devam edince doktora gitti! Yüzleştiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı
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Alnındaki şişlik büyümeye devam edince doktora gitti! Yüzleştiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı
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Alnındaki şişlik büyümeye devam edince doktora gitti! Yüzleştiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı
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Alnındaki şişlik büyümeye devam edince doktora gitti! Yüzleştiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı