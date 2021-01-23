Rusya değil Ankara! Görenler tekrar baktı

Hocalarıyla beraber Kuğulu Park'ta kaymanın keyfini çıkaran 8 yaşındaki Ceren Behiye Okur, yaklaşık 4-5 yıldır buz pateni yaptığını belirterek, "Kuğulu Park'a Türker hoca çağırmıştı. Ben de gitmek istedim. Mutlu oldum daha önce hiçbir gölde kaymamıştım. Spor salonlarında veya AVM'de kaymıştım. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak ama şuan ki hedefim Milli Sporcu olmak" ifadelerini kullandı.