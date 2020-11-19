Turkish Cargo koronavirüs aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı

Pandemi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanına başarılı bir şekilde ilaç taşıması gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turkish Cargo, Ocak-Eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydetti. Turkish Cargo; aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave bin 200 metrekare alana sahip ısı kontrollü, akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca sektörün en büyük aktif konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda, soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini yüzde 30 seviyelerinde artıran Turkish Cargo, anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükseltti."