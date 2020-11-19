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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Turkish Cargo koronavirüs aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı Turkish Cargo koronavirüs aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı
Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine taşımaya başladı. Aşılar için en ideal ve korunaklı koşullarda taşıma sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, dün Çin'in başkenti Pekin'den, Brezliya'nın Sao Paulo şehrine kovid aşısı taşıdı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:00
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo seferleriyle küresel tedarik zincirinin devamlılığına katkı sağlayan Turkish Cargo'nun, Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırdığı belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdığı, uçuşun ise Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya sorunsuz bir şekilde ulaştırıldığı bildirildi.
Başta Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyan Turkish Cargo'nun, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını da tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığı vurgulandı.
PANDEMİDE 40 BİN TON İLAÇ, SAĞLIK ÜRÜNÜ TAŞIDI
Açıklamada, Turkish Cargo'nun IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) pharma sertifikasına sahip olduğu kaydedilirken, ilaç taşımacılığı için tasarlanan ve global standartları sağlayan 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zincirin korunduğu belirtildi.
Pandemi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanına başarılı bir şekilde ilaç taşıması gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Turkish Cargo, Ocak-Eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydetti. Turkish Cargo; aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave bin 200 metrekare alana sahip ısı kontrollü, akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca sektörün en büyük aktif konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda, soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini yüzde 30 seviyelerinde artıran Turkish Cargo, anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükseltti."