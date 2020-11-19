Sıfır araba fiyatı teklif ettiler! Yine de satmadı! İşte yıllara meydan okuyan 74 model Murat 124

Sıfır araba fiyatı teklif ettiler! Yine de satmadı! İşte yıllara meydan okuyan 74 model Murat 124... Amasya'da yaşayan müzisyen Hakan Pazar, neredeyse yarım asra yaklaşan orijinal Murat 124'e gözü gibi bakıyor. Kendisine galericiler tarafından sayısız teklif geldiğini açıklayan Pazar, sıfır otomobil fiyatını bile geri çevirdiğini ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yıllara meydan okuyan otomobil, görenler tarafından fotoğraf yağmuruna tutuluyor.