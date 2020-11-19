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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıfır araba fiyatı teklif ettiler! Yine de satmadı! İşte yıllara meydan okuyan 74 model Murat 124 Sıfır araba fiyatı teklif ettiler! Yine de satmadı! İşte yıllara meydan okuyan 74 model Murat 124 Sıfır araba fiyatı teklif ettiler! Yine de satmadı! İşte yıllara meydan okuyan 74 model Murat 124... Amasya'da yaşayan müzisyen Hakan Pazar, neredeyse yarım asra yaklaşan orijinal Murat 124'e gözü gibi bakıyor. Kendisine galericiler tarafından sayısız teklif geldiğini açıklayan Pazar, sıfır otomobil fiyatını bile geri çevirdiğini ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yıllara meydan okuyan otomobil, görenler tarafından fotoğraf yağmuruna tutuluyor. Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 10:45
46 yıllık geçmişiyle tarih kokan Murat 124, halen daha orijinal parçalarıyla yollara çıkıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR Kent merkezinde müzik evi işletmeciliği yapan ve 13 yaşında başladığı müzisyenlik mesleğini sürdüren Hakan Pazar, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliği bozulmayan 1974 model Murat 124 marka otomobilin içerisinde aldığı ilham ile besteler yapıyor. Klarnet, cümbüş, keman, bağlama, ud, saksafon, darbuka, tambur gibi 8 farklı müzik aletini çalabilen Pazar, 46 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Hafta sonları şehir turu attığı aracına ise il dışından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. "SIFIR ARABA TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİM" Müzisyen Hakan Pazar, "1974 model klasik Murat 124 otomobil, uzun yıllardır şahsım tarafından kullanılıyor. Aracım 46 yıl önce fabrikadan çıktığı gibi bütün parçaları halen orijinalliğini korumaktadır.
Aracıma hafta sonları binerek, şehir turu atıyorum. Onun dışında çok fazla trafiğe çıkarmıyorum. Bunun en büyük göstergesi de kilometresinin 52 binde olması.