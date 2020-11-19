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Haberler Galeri Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay yardım müjdesi

Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay yardım müjdesi

Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi...Devlet sağlık sorunlarından dolayı çalışamayan vatandaşına önemli bir destek veriyor. SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara maaş bağlıyor. Bunun için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair 'sağlık kurulu raporu'.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:13
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Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi
Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi
Kişi buradan da yetkili hastanelere sevk ediliyor. Her engelli, malul sayılmıyor çünkü burada belirleyici olan işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması. Rapor için il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılıyor.
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Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi
Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi

1800 GÜN PRİM ÖDENMELİ
Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelerse ve en az 1800 gün prim ödemişse maaşa hak kazanıyor.

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Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi
Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi

Posta'nın haberine göre; Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor.

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Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi
Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi

Malul kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.

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Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi
Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi

TÜM KANSER ÇEŞİTLERİNDE
Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor.