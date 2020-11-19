Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay yardım müjdesi

Devlet hangi hastalıklara maaş bağlıyor? Kronik hastalara maaş nereye başvurulur? Devletten 24 ay maaş müjdesi...Devlet sağlık sorunlarından dolayı çalışamayan vatandaşına önemli bir destek veriyor. SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara maaş bağlıyor. Bunun için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair 'sağlık kurulu raporu'.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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