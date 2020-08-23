Jetlerin gösterilerini ilk kez canlı izleme şansına sahip olan vatandaşlar muhteşem gösterileri cep telefonları ile kaydederken, Vedat Şirin isimli vatandaş, yaptığı kısa konuşmasında, "Bu Ahlat için ilk yapılan bir şey. Ahlat'a vermiş olduğu önemden dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Gösteriler gerçekten çok güzel oldu" dedi.

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