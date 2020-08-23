İstanbul Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken canından oluyordu

Son dakika haberi... İstanbul Haliç'te fotoğraf çekerken denize düşen kişi canından oluyordu. Kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım" ifadelerini kullanarak o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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