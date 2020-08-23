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İstanbul Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken canından oluyordu

Son dakika haberi... İstanbul Haliç'te fotoğraf çekerken denize düşen kişi canından oluyordu. Kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım" ifadelerini kullanarak o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 17:00
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İstanbul Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken canından oluyordu

Beyoğlu'nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç'in fotoğraflarını çekerken denize düştü.

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İstanbul Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken canından oluyordu

Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı.

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İstanbul Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken canından oluyordu

Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı.

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İstanbul Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken canından oluyordu

Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

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İstanbul Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken canından oluyordu

Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım" dedi.