23 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | İzmir'de yangın sonrası korkunç tablo

50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | İzmir'de yangın sonrası korkunç tablo

Son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktaya yakın yerde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. A Haber muhabiri Sercan Bilgi canlı yayında bölgedeki son duruma ilişkin son durumu aktardı. Bilgi, yangının yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 57 aracın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 19:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 19:56
  • 1
  • 10
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | İzmir'de yangın sonrası korkunç tablo

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı noktaya yakın yerde bulunan 50'den fazla araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

A HABER OLAY YERİNDE... İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | İzmir'de yangın sonrası korkunç tablo

Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

  • 3
  • 10
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | İzmir'de yangın sonrası korkunç tablo

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının evlerin yanına kadar ilerlediği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

  • 4
  • 10
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | İzmir'de yangın sonrası korkunç tablo
  • 5
  • 10
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | İzmir'de yangın sonrası korkunç tablo

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.