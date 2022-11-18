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Haberler Galeri Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

Sosyal medya hesabı üzerinden 100 TL'yi klozete attığı anların görüntülerini paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ile ilgili soruşturmada sona gelindi. Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 7 sene 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:52
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Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan bilinen Mikail Can Kurnaz'ın herkese açık olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 21 Ekim tarihinde 100 TL'lik banknotu göstererek önce önündeki alana bıraktığı, devamında da elleriyle klozeti gösterdiği ve yeniden eline aldığı 100 TL'lik banknotu bu defa klozete doğru attığı, ardından da sifona bastığı görülen bir video paylaştığı anlatıldı.

Mika Can Raun'dan rezalet! 100 TL'yi klozete atıp üzerine sifon çekti / video izle

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

1 SAAT SONRA KALDIRDI

Şüpheli Mika Can Raun savunmasında, 100 liralık banknotu tuvalete atmadığını yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim olsun diye böyle bir şey yaptığını, paylaşımlarının suç oluşturmadığı, 1 saat sonra videoları kaldırdığını söyledi.

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Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK ONUR KIRICI KASTI İLE HAREKET

İddianamede şüpheli Mika Can Raun'un Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik onur kırıcı kastı ile hareket ettiği belirtildi.

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Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mika Can Raun'un 100 liralık banknotu klozete atmakla, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçlarını işlediği kaydedildi.

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Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.