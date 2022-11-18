18 Kasım 2022, Cuma
Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor
Sosyal medya hesabı üzerinden 100 TL'yi klozete attığı anların görüntülerini paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ile ilgili soruşturmada sona gelindi. Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 7 sene 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:52
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