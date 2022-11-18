Türk Lirasını klozete atıp video paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan bilinen Mikail Can Kurnaz'ın herkese açık olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 21 Ekim tarihinde 100 TL'lik banknotu göstererek önce önündeki alana bıraktığı, devamında da elleriyle klozeti gösterdiği ve yeniden eline aldığı 100 TL'lik banknotu bu defa klozete doğru attığı, ardından da sifona bastığı görülen bir video paylaştığı anlatıldı.

Mika Can Raun'dan rezalet! 100 TL'yi klozete atıp üzerine sifon çekti / video izle