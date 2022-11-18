Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

Muğla'da 6 Ekim tarihinde elektrikli bisikleti ile kaza yaparak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Berfin Günden'in anne ve babası Naciye-Beşir Günden, kazanın nasıl yaşandığını merak ettiklerini, kızlarına görüştükten 4 dakika sonra ulaşamadıklarını, her şeyin o süre içinde olduğunu, yoldan geçerken kazayı gören olduysa emniyet birimlerine bildirmelerini istedi. Acılı anne, kızının kaza yaptığı yola kapanıp gözyaşı dökerek, "Allah rızası için biri görseydi, ambulansı arasaydı, çarpmış bile olsa ben affedecektim" dedi.