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Haberler Galeri Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

Muğla'da 6 Ekim tarihinde elektrikli bisikleti ile kaza yaparak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Berfin Günden'in anne ve babası Naciye-Beşir Günden, kazanın nasıl yaşandığını merak ettiklerini, kızlarına görüştükten 4 dakika sonra ulaşamadıklarını, her şeyin o süre içinde olduğunu, yoldan geçerken kazayı gören olduysa emniyet birimlerine bildirmelerini istedi. Acılı anne, kızının kaza yaptığı yola kapanıp gözyaşı dökerek, "Allah rızası için biri görseydi, ambulansı arasaydı, çarpmış bile olsa ben affedecektim" dedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:56
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Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan olay, 6 Ekim tarihinde sabah çok erken saatte Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan ve yaz tatilinde ailesine destek olmak için bir otelde çalışan 18 yaşındaki Berfin Günden, ailesiyle yaşadığı evden, kazadan 2 hafta önce aldığı elektrikli bisikleti ile çıktı. Alınan bilgiye göre, Berfin Günden bisikleti ile yolda düştü.

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Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayata tutunamadı.

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Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

Kaza ihbarının geldiği ilk andan itibaren konuya hassasiyet ile yaklaşan Marmaris İlçe Emniyet müdürlüğü ve Marmaris Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili çok kapsamlı araştırma ve soruşturma yapmaya devam ediyor.

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Muğla’da 18 yaşındaki Berfin feci kazada can verdi! Acılı aile olayın aydınlatılmasını istiyor

"NE OLDUYSA 4 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Acıları hala ilk günkü gibi taze olan ve yasları devam eden aile, kazanın olduğu yere her gün gelerek kazayı gören olup olmadığını araştırıyor.