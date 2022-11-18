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3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi

İstanbul Fatih'te 2019'da siyanür içen 4 kardeşin yaşamını yitirdiği ve ardından mühürlenen eve hırsız girdiği öne sürüldü. Vefat eden 4 kardeşin 3 sene önce defnedilmesinin ardından 36 senelik arkadaşları Serpil Alkan, senelerdir hukuki olarak mücadele ettiğini evin içine giremediğini fakat hırsız sayesinde artık içeriye girebileceğini söyledi. Alkan, "Hırsızın sayesinde ben pazartesi günü eve gireceğim. Biz iki avukatımızla 3 sene uğraştık. Hırsıza teşekkür ediyorum. O televizyonu helal ediyorum '' dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:34
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3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşamını sürdüren 4 kardeşe 6 Kasım 2019 gece saatlerinde ulaşılamayınca, emniyet güçleri adrese gitmiş, dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' notunu bulmuştu.

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3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi

ÖLÜM SEBEPLERİ SİYANÜR…

Yapılan incelemede Cüneyt Yetişkin (48), Oya Yetişkin (54), Kamuran Yetişkin (60) ve Yaşar Yetişkin'in (56) hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Evin girişine asılan not ve evdeki koku nedeniyle yapılan incelemelerde kardeşlerin, siyanür sebebiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti. Öte yandan evde yapılan incelemelerde çok sayıda antideprasan ilacı da bulunmuştu.

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3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi

HIRSIZ MÜHRÜ KIRIP TELEVİZYON ÇALDI

Hayatını kaybeden dört kardeşin 3 yıl önce toprağa verilmesinin ardından 36 yıllık arkadaşları Serpil Alkan, yıllardır hukuki olarak mücadele ediyordu.

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3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi

Alkan, AFAD'dan aldığı temiz belgesine rağmen evin mührünü açtıramadı. İddiaya göre ise, yaklaşık 1 buçuk ay önce mührü kırarak eve giren hırsızlar içeride bulunan televizyonu çaldı.

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3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi

"3 CİNAYET VE 1 KATİL OLUYOR"

Olayla ilgili konuşan Serpil Alkan, "Oya'nın 60 bin lira bir borcu vardı. O yüzden bu sıkıntı oldu. Kardeşlerine siyanür içiriyor. Onlar öldükten sonra kendini imha ediyor. 3 cinayet ve 1 katil oluyor. Sonuç bu. Borçlarından dolayı psikolojisi bozuluyor. 3 sene oldu. Şimdi de eve hırsız girdi. Hırsızın sayesinde ben pazartesi günü eve gireceğim. Biz iki avukatımızla 3 sene uğraştık. Temiz kağıdımız var." dedi.