3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi

"3 CİNAYET VE 1 KATİL OLUYOR"

Olayla ilgili konuşan Serpil Alkan, "Oya'nın 60 bin lira bir borcu vardı. O yüzden bu sıkıntı oldu. Kardeşlerine siyanür içiriyor. Onlar öldükten sonra kendini imha ediyor. 3 cinayet ve 1 katil oluyor. Sonuç bu. Borçlarından dolayı psikolojisi bozuluyor. 3 sene oldu. Şimdi de eve hırsız girdi. Hırsızın sayesinde ben pazartesi günü eve gireceğim. Biz iki avukatımızla 3 sene uğraştık. Temiz kağıdımız var." dedi.