18 Kasım 2022, Cuma
3 yıldır kapısına mühür vurulan eve hırsız sayesinde girdi! Siyanürlü evde 4 kardeş can verdi
İstanbul Fatih'te 2019'da siyanür içen 4 kardeşin yaşamını yitirdiği ve ardından mühürlenen eve hırsız girdiği öne sürüldü. Vefat eden 4 kardeşin 3 sene önce defnedilmesinin ardından 36 senelik arkadaşları Serpil Alkan, senelerdir hukuki olarak mücadele ettiğini evin içine giremediğini fakat hırsız sayesinde artık içeriye girebileceğini söyledi. Alkan, "Hırsızın sayesinde ben pazartesi günü eve gireceğim. Biz iki avukatımızla 3 sene uğraştık. Hırsıza teşekkür ediyorum. O televizyonu helal ediyorum '' dedi.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:34
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