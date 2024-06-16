16 Haziran 2024, Pazar
Kurban Keserken okunacak dualar! Diyanet Kurban keserken tekbir nasıl getirilir? Hangi dualar nasıl okunur? Büyükbaş-küçükbaş...
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman dini vecibelerini yerine getirmek üzere detayları araştırıyor. Kurban kesmek için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar bu kutsal ibadeti yerine getirirken nasıl niyet etmeleri gerektiği ve hangi duaları okumaları gerektiği konusunda detaylı bilgi arayışına giriyorlar. İşte kurban keserken okunacak dualar ve diğer merak edilen detaylar!
Giriş: 16.06.2024 09:18 Güncelleme: 16.06.2024 09:18
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