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Türk bilim insanlarından büyük yenilik: Şeker ölçümü artık bir tık uzağınızda!

İzmir'de bir araya gelen beş üniversiteden akademisyenler, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artıracak çığır açıcı bir proje geliştirdi. TÜBİTAK desteğiyle yürütülen bu çalışmada, cep telefonlarına bağlanabilen ve kan şekeri ölçümünü anlık olarak doktorlarla paylaşabilen bir cihaz tasarlandı. Şu anda prototip aşamasında olan cihazın yakın zamanda kullanımda olması hedefleniyor.

Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:40
Türk bilim insanlarından büyük yenilik: Şeker ölçümü artık bir tık uzağınızda!

2023 yılında başlayan projede, parmaktan alınan kan örneklerini analiz edebilen ve cep telefonu şarj girişine takılarak çalışan bir glukometre probu geliştirildi. Bu cihaz, ölçüm verilerini mobil bir uygulama üzerinden doğrudan sağlık profesyonellerine aktarıyor. Anlık veri paylaşımı sayesinde hem hastaların hem de doktorların tedavi süreci daha etkin bir şekilde yönetilebilecek.

Türk bilim insanlarından büyük yenilik: Şeker ölçümü artık bir tık uzağınızda!

Teknofest'te Ödüllerle Taçlandırıldı

Geliştirilen teknoloji, TEKNOFEST 2024 Akdeniz etkinliğinde "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde ikincilik ödülü alırken, aynı zamanda "En İyi Sunum" ödülüne de layık görüldü.

Hasta Danışmanlığı Daha Hızlı Olacak

Projede yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, taşınabilir ve kolay kullanımlı bir cihaz geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti: "Şeker ölçüm cihazlarının taşınabilir olmasını ve şeker hastalarının cep telefonu ya da akıllı saatini kan şekeri ölçer hale getirmeyi hedefledik."

Türk bilim insanlarından büyük yenilik: Şeker ölçümü artık bir tık uzağınızda!

Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ise cihazın sağlık profesyonellerine büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Hastaların verilerine uygulama üzerinden anlık olarak erişebileceğine dikkat çekti.

Uzman hemşire Merve Günbaş Diğer glukometre probu ile ilgili şeker ölçüm cihazlarındaki gibi 3-5 saniye içerisinde sonuç alınabildiğini belirtti. Günbaş, "Şeker ölçümünden sonra açlık mı, tokluk mu ya da günün diğer saatlerindeki ölçüm mü diye uygulama bize bir uyarı veriyor. O anda hangi ölçüm saatindeysek onu seçiyoruz. Hastayı takip eden sağlık profesyonelleri de bu anlık ölçüm sonuçlarını izleyebiliyor." dedi.

"Entegre edilebilir glukometre probu" cihazı geliştirme ekibinde Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ve uzman hemşire Merve Günbaş, Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Er ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yalın Kılıç yer aldı.