20 Kasım 2024, Çarşamba
Türk bilim insanlarından büyük yenilik: Şeker ölçümü artık bir tık uzağınızda!
İzmir'de bir araya gelen beş üniversiteden akademisyenler, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artıracak çığır açıcı bir proje geliştirdi. TÜBİTAK desteğiyle yürütülen bu çalışmada, cep telefonlarına bağlanabilen ve kan şekeri ölçümünü anlık olarak doktorlarla paylaşabilen bir cihaz tasarlandı. Şu anda prototip aşamasında olan cihazın yakın zamanda kullanımda olması hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:40