Türk bilim insanlarından büyük yenilik: Şeker ölçümü artık bir tık uzağınızda!

Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ise cihazın sağlık profesyonellerine büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Hastaların verilerine uygulama üzerinden anlık olarak erişebileceğine dikkat çekti.

Uzman hemşire Merve Günbaş Diğer glukometre probu ile ilgili şeker ölçüm cihazlarındaki gibi 3-5 saniye içerisinde sonuç alınabildiğini belirtti. Günbaş, "Şeker ölçümünden sonra açlık mı, tokluk mu ya da günün diğer saatlerindeki ölçüm mü diye uygulama bize bir uyarı veriyor. O anda hangi ölçüm saatindeysek onu seçiyoruz. Hastayı takip eden sağlık profesyonelleri de bu anlık ölçüm sonuçlarını izleyebiliyor." dedi.

"Entegre edilebilir glukometre probu" cihazı geliştirme ekibinde Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ve uzman hemşire Merve Günbaş, Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Er ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yalın Kılıç yer aldı.