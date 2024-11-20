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Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Türkiye'nin 81 ili sadece günümüzden değil, binlerce yıl öncesinden gelen isimlerle tarih yazıyor. Antik Yunan'dan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin etkisiyle şekillenen eski şehir adları geçmişin derinliklerinden gelen sırlar taşıyor. Peki sizin yaşadığınız şehrin ya da memleketinizin eskiden ismi neydi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:10
Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Türkiye'nin 81 ilinin eski adları bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Anadolu farklı medeniyetlere ev sahipliği yaparak, Antik Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Pers gibi büyük uygarlıkların izlerini taşır. Her bir eski şehir adı, o yerleşimlerin geçmişteki önemini, tarihsel serüvenini ve kültürel mirasını hatırlatıyor. İşte Türkiye'nin şehirlerinin eski isimlerini ve tarihsel kökenleri...

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Adana - Batana: Hititler dönemine kadar uzanan tarihiyle Adana, ilk kez Batana olarak adlandırılmıştır.
Adıyaman - Hısn-ı Mansur: Arap hâkimiyeti sırasında, "Mansur'un Kalesi" anlamına gelen bu isim verilmiştir.
Afyonkarahisar - Karahisar-ı Sahip: Selçuklu döneminde, "Sahip" unvanlı bir bey tarafından fethedilmesiyle bu isim benimsenmiştir.
Ağrı - Karaköse: Osmanlı dönemi sırasında, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen eski isimdir.
Aksaray - Archelais: Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehir olan Aksaray, bu isimle anılmıştır.
Amasya - Amaseia: Yunan tarihçilerine göre, Amasya ismini Amazon kraliçesi Amaseia'dan almıştır.
Ankara - Ankyra: Galatlar dönemi boyunca kullanılan ve Yunanca'da "çapa" anlamına gelen bu isim, Ankara'ya verilmiştir.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Antalya - Attaleia: Bergama Kralı II. Attalos'un kurduğu şehir, onun adını taşır.
Ardahan - Artan veya Artani: Antik dönemlere dayanan bu isim, bölgenin eski adı olarak kullanılmıştır.
Artvin - Livana: Osmanlı döneminde yaygın kullanılan ve Arapça kökenli olduğu düşünülen bu isim, Artvin için kullanılmıştır.
Aydın - Tralleis: Antik İyonya bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan Aydın, bu ismi taşımıştır.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi Karesi Beyliği'nin başkenti olan Balıkesir, bu isme sahiptir.
Bartın - Parthenios: Antik çağlardan kalan, bölgenin eski adı Bartın'dır.
Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir; Batman ismi ise daha yenidir.
Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan bu isim, Bayburt'un eski adıdır.
Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde bir kale olarak bilinen Bilecik, Belekoma adıyla tanınırdı.
Bingöl - Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan ve Bingöl'ün eski adı olan Çapakçur, bu bölgeye ait bir isimdir.
Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen ve Bitlis'e ait eski bir isimdir.
Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından adlandırılan Bolu, bu isimle anılmıştır.
Burdur - Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı kesin olarak bilinmeyen bir isimdir.
Bursa - Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulan şehir, bu ismi almıştır.
Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentlerinden olan Dardanos ve Abydos, Çanakkale'nin eski isimleridir.
Çankırı - Gangra: Antik dönemde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehri olarak bilinen Çankırı, Gangra adıyla anılmıştır.
Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan, Çorum'un eski adıdır.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Denizli - Ladik, Laodikeia: Ladik, Türkler döneminde, Laodikeia ise Antik dönemde Denizli'ye verilen isimdir.
Diyarbakır - Amid: Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan ve Diyarbakır'ın eski adı olan Amid, bu şehir için kullanılmıştır.
Düzce - Dusia: Eski dönemlere ait ve küçük bir yerleşim yeri olarak bilinen Düzce'nin adı, Dusia olarak geçmiştir.
Edirne - Hadrianopolis: Roma İmparatoru Hadrianus'un kurduğu Edirne, bu ismi almıştır.
Elazığ - Harput, Mamuretülaziz: Harput, Elazığ'ın eski yerleşim yeriyken, Mamuretülaziz ismi Osmanlı dönemiyle ilişkilidir.
Erzincan - Erez, Eğin: Antik çağlardan kalan bu isimler, Erzincan'a aittir.
Erzurum - Theodosiopolis: Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından verilen ve Erzurum'un eski adı olan Theodosiopolis, bu isimle tanınır.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Eskişehir - Dorylaion: Antik Frigya bölgesinde bir şehir olan Eskişehir, bu isimle biliniyordu.
Gaziantep - Ayıntap: Osmanlı dönemine ait bu isim, "tatlı su" anlamına gelir.
Giresun - Kerasus: Yunan kökenli bir isim olup, "kiraz" anlamına gelir ve Giresun'a verilmiştir.
Gümüşhane - Argyropolis: "Gümüş şehir" anlamına gelen ve Gümüşhane'ye ait olan Yunanca bir isimdir.
Hakkâri - Çölemerik: Osmanlı döneminde bilinen bir isim olan Çölemerik, Hakkâri'yi tanımlar.
Hatay - Antakya: Büyük İskender'in generali Seleukos Nikator tarafından kurulan Antakya, Hatay ismini taşır.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Iğdır - Iğdır Beğ: 24 Oğuz boyundan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun önderi olan Iğdır Beğ'den ismini almıştır.
Isparta - Baris: Antik çağlardan kalma, bölgenin eski adıdır.
İstanbul - Byzantion, Konstantinopolis: Byzantion, Yunanca "kral Byzas'ın şehri" anlamına gelir; Konstantinopolis ise I. Konstantin tarafından verilmiştir.
İzmir - Smyrna: Antik dönemdeki Yunan mitolojisine dayanan adıyla İzmir, Smyrna olarak bilinirdi.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Kahramanmaraş - Germenikya: Roma İmparatoru Caligula tarafından verilen ve Kahramanmaraş'a ait olan bu isim, Germenikya'dır.
Karabük - Zefre: Karabük çevresindeki bir bölgenin eski adıdır.
Karaman - Laranda: Antik çağlarda kullanılan ve Karaman'a ait bir isimdir.
Kars - Karsk, Karsak: Orta Asya Türk kabilelerinden birinin adıdır ve Kars bu isimle biliniyordu.
Kastamonu - Timonion: Bizans döneminde Kastamonu için kullanılan bir isimdir.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Kayseri - Mazaka, Caesarea: Kayseri, antik dönemde Mazaka olarak bilinirken, Roma döneminde Caesarea adını almıştır.
Kırıkkale - Yahşihan: Osmanlı döneminde Kırıkkale'nin bir köyü olarak bilinen Yahşihan, daha sonra şehirleşmiştir.
Kırklareli - Kırk Kilise: Osmanlı döneminde Kırklareli'ye verilen bir isimdir.
Kırşehir - Macissus, Justinianopolis: Bizans İmparatoru I. Justinianus'un ismiyle anılan Kırşehir, önce Macissus olarak biliniyordu.
Kilis - Kilis: Tarihi boyunca bu adla bilinen Kilis, isminde değişiklik yapılmamıştır.
Kocaeli - Nikomedia: Antik dönemde Bithynia bölgesinin başkenti olan Kocaeli, Nikomedia adıyla anılmıştır.
Konya - Iconium: Yunan ve Roma dönemlerinde Konya'nın eski adıydı.
Kütahya - Kotiaion: Antik Frigya bölgesinde kullanılan bir isim olan Kotiaion, Kütahya'ya verilmiştir.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Malatya - Melitene: Roma İmparatorluğu'nun doğudaki önemli şehirlerinden biri olan Melitene, Malatya'nın eski ismidir.
Manisa - Magnesia: Antik İyon şehirlerinden biri olan Manisa, Magnesia olarak biliniyordu.
Mardin - Marida: Süryanice ve Aramice kökenli bir isim olan Marida, Mardin için kullanılmıştır.
Mersin - Zephyrium: Antik dönemde kullanılan bir isimdir ve Mersin için de geçerlidir.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Muğla - Mobolla: Karya bölgesinde kullanılan antik bir isim olan Mobolla, Muğla'nın eski adıydı.
Muş - Taronitit: Muş'un eski ismi olarak Taronitit kullanılmıştır; bu bölgenin merkezi olan Muş'un adı da Taron'dur.
Nevşehir - Nyssa, Muşkara: Osmanlı döneminde Muşkara adıyla bilinen şehir, daha sonra Nevşehir olarak değiştirilmiştir.
Niğde - Nahita: Hitit ve Frig dönemi kayıtlarında geçen Niğde'nin eski adıydı.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Ordu - Kotyora: Antik Yunan kolonilerinden biri olan Kotyora, Ordu'nun eski ismidir.
Osmaniye - Cebelibereket: Osmanlı döneminde bu isimle anılan Osmaniye, "bereketli dağ" anlamına gelir.
Rize - Rhizus: Antik Yunan'da bilinen bir isim olup, Rize'ye bu ad verilmiştir.
Sakarya - Adapazarı: Osmanlı döneminde Sakarya Nehri kıyısındaki pazar nedeniyle Adapazarı olarak adlandırılmıştır.
Samsun - Amisos: Yunan kolonisi olarak kurulan ve antik dönemde Amisos adıyla bilinen Samsun, bu isimle tanınır.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Siirt - Sairt: Süryaniler, Siirt'e Se'erd demiştir ve eski biçimiyle Sairt olarak kullanılmıştır.
Sinop - Sinope: Yunan mitolojisinde Amazon kraliçesi Sinope'nin adı verilen Sinop, bu isimle anılmıştır.
Sivas - Sebastia: Roma döneminde Sezar Augustus'a ithafen verilen bu isim, Sivas için kullanılmıştır.
Şanlıurfa - Edessa: Antik Mezopotamya şehirlerinden biri olan Edessa, Şanlıurfa'nın eski adıdır.
Şırnak - Şehr-i Nuh: İslamî rivayetlere göre, Nuh Peygamber'in şehri olarak bilinen Şırnak, bu adla anılmıştır.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Tekirdağ - Rhaedestus: Antik Yunan'da önemli bir şehir olan Rhaedestus, Tekirdağ'a verilen eski isimdir.
Tokat - Komana Pontika: Pontus Krallığı döneminde kutsal şehir olarak bilinen Tokat, Komana adıyla tanınır.
Trabzon - Trapezus: Yunan kolonisi olarak kurulan Trabzon, "masa" anlamına gelen Trapezus adını taşır.
Tunceli - Mamiki: Tunceli'nin eski isimlerinden biri olan Mamiki veya Mameki, bu bölgeye ait bir isimdir.
Uşak - Temenothyrea: Antik dönemde Frigya sınırları içinde kalan ve Uşak'a ait olan Temenothyrea, bu adla bilinirdi.

Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Van - Tuşpa: Urartu Krallığı'nın başkenti olarak bilinen Van, bu eski ismi taşır.
Yalova - Yalakabad: Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan Yalova'nın eski ismidir.
Yozgat - Bozok: Osmanlı döneminde Bozok Sancağı olarak bilinen Yozgat, bu isimle anılmıştır.
Zonguldak - Sandrake: Antik dönemde bilinen Zonguldak, Sandrake ismiyle tanınmıştır.