Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi Karesi Beyliği'nin başkenti olan Balıkesir, bu isme sahiptir.
Bartın - Parthenios: Antik çağlardan kalan, bölgenin eski adı Bartın'dır.
Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir; Batman ismi ise daha yenidir.
Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan bu isim, Bayburt'un eski adıdır.
Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde bir kale olarak bilinen Bilecik, Belekoma adıyla tanınırdı.
Bingöl - Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan ve Bingöl'ün eski adı olan Çapakçur, bu bölgeye ait bir isimdir.
Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen ve Bitlis'e ait eski bir isimdir.
Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından adlandırılan Bolu, bu isimle anılmıştır.
Burdur - Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı kesin olarak bilinmeyen bir isimdir.
Bursa - Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulan şehir, bu ismi almıştır.
Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentlerinden olan Dardanos ve Abydos, Çanakkale'nin eski isimleridir.
Çankırı - Gangra: Antik dönemde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehri olarak bilinen Çankırı, Gangra adıyla anılmıştır.
Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan, Çorum'un eski adıdır.