Şehirlerin eski isimleri açıklandı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin eski adı: Bizans, Selçuklu, Osmanlı...

Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi Karesi Beyliği'nin başkenti olan Balıkesir, bu isme sahiptir.

Bartın - Parthenios: Antik çağlardan kalan, bölgenin eski adı Bartın'dır.

Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir; Batman ismi ise daha yenidir.

Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan bu isim, Bayburt'un eski adıdır.

Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde bir kale olarak bilinen Bilecik, Belekoma adıyla tanınırdı.

Bingöl - Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan ve Bingöl'ün eski adı olan Çapakçur, bu bölgeye ait bir isimdir.

Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen ve Bitlis'e ait eski bir isimdir.

Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından adlandırılan Bolu, bu isimle anılmıştır.

Burdur - Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı kesin olarak bilinmeyen bir isimdir.

Bursa - Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulan şehir, bu ismi almıştır.

Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentlerinden olan Dardanos ve Abydos, Çanakkale'nin eski isimleridir.

Çankırı - Gangra: Antik dönemde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehri olarak bilinen Çankırı, Gangra adıyla anılmıştır.

Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan, Çorum'un eski adıdır.

