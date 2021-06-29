Kağıthane'de dehşet anları! İzlerken kanınız donacak

"SİZ MOTORCULAR HEPİNİZ DAYAĞI HAK EDİYORSUNUZ"

Yaşadığı dehşeti anlatan Ömer Çetin, "Ben buradan geliyordum, transit model bir araç ters yöne girmek için hızlıca geçti ve bana vurdu. Bana vurduktan sonra ben yere düştüm ve ona, 'ters yöne girdin, dikkat eder misin?' dedim. Bana direkt olarak, 'siz motorcular hepiniz dayağı hak ediyorsunuz' dedi. 'Neden böyle bir şey söyledin, yardım etmen lazım' dediğimde ise 'sen ne diyorsun' diyerek ana avrat küfür etti ve gözüme yumruk attı. Sonra burada boğuşmaya başladık. O aşağıya, ben yukarı derken kalktım motorumun yanına gittim. Tam motorumu kaldırırken eline aldığı murçla arkamdan kafama 2-3 sefer vurdu. Benim kafa açıldı ve dengemi kaybederek aşağıya düştüm. Sonra can havliyle kaçarken arkamdan birkaç kez daha vurdu. Tekrardan küfür etmeye başladı ve o esnada oğlu geldi. Bağrıştık falan adamlar onları burada zor tuttu. Adam yüzde 100 suçlu, hakkımızı hukuki yönden alacağız" dedi.



