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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sahile vuran ayakkabının içinde kopmuş ayak bulundu! Dünyanın en gizemli olayı Sahile vuran ayakkabının içinde kopmuş ayak bulundu! Dünyanın en gizemli olayı Dünyanın en gizemli olaylarından biri görenleri dehşete düşürdü. Kanada'nın Britanya eyaletinden ABD'nin Washington eyaletine kadar uzanan Salish Denizi'nde kıyıya vuran ayakkabılar büyük panik oldu. Kıyıya vuran bazı ayakkabıların içinde kopmuş ayak olması milleti tedirgin etti. Giriş Tarihi: 19.02.2021 06:38
Bölgede pek çok ada ve nehirler bulunur, yani coğrafi olarak da oldukça karışıktır. 21.yüzyılın en gizemli olaylarından biri olarak görülen bu ayakkabı vakası oldukça da ilginç ve korkutucu. Pek çok insan yıllardır Salish denizi kıyısında kopuk ayakların olduğu ayakkabılar bulmakta.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu gizemli olay 1887'de yılında Vancouver plajında bulunan kopmuş insan ayağı ile başlamış. İlk başta bunun Salish denizi ile bağlantılı olan nehirlerden birinde ölen birinin ayağı olduğu düşünülmüş.
Ancak bulunan ayak bir tane ile sınırlı kalmamış. Tam 120 yıl aradan sonra 2007 yılında bulunan bir ayak bu gizemli olayı yeniden su yüzüne çıkarmış. Bu sefer bulunan ayak bir tane ile de sınırlı kalmamış.
2007'den sonra daha sık bir şekilde kıyıya vuran ayakların ortak bir özelliği vardı: Neredeyse hepsi bir spor ayakkabısının içindeydi. Daha sonrasında olayla ilgili Vancouver Üniversitesi araştırma yaptı ve kopan ayakların herhangi bir insani etki olmadan (işkence, koparma, kesme gibi) tamamen kendiliğinden zamanla vücuttan koptuğu sonucuna vardı.
Kıyıya vuran ayakların spor ayakkabı içinde olmasının da ayakkabının yapısıyla ilgili olduğu sonucuna vardılar. Spor ayakkabıların yapısı bu kopan ayakların su yüzeyinde kalmasını hatta kıyıya ulaşmasını sağlıyor.