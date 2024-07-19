Turizm cenneti Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama! Yol çöktü her yer sular altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda çukur oluştu. Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi. İşte kare kare o anlar...