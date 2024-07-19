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Turizm cenneti Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama! Yol çöktü her yer sular altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda çukur oluştu. Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 19.07.2024 01:33 Güncelleme: 19.07.2024 01:35
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Turizm cenneti Bodrum’da içme suyu isale hattındaki patlama! Yol çöktü her yer sular altında kaldı

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı patladı.

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Turizm cenneti Bodrum’da içme suyu isale hattındaki patlama! Yol çöktü her yer sular altında kaldı

Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi.

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Turizm cenneti Bodrum’da içme suyu isale hattındaki patlama! Yol çöktü her yer sular altında kaldı

Belediye ekiplerince bölgede tedbir alındı.

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Turizm cenneti Bodrum’da içme suyu isale hattındaki patlama! Yol çöktü her yer sular altında kaldı

İsale hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

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Turizm cenneti Bodrum’da içme suyu isale hattındaki patlama! Yol çöktü her yer sular altında kaldı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.