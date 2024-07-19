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Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek?

Dünyadaki çoğu internet kullanıcısı bugün çeşitli sistem aksaklıklarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle banka sistemlerinde meydana gelen kesintiler ve genel internet erişim sorunları birçok kişinin günlük işlerinde aksamalara neden oldu. Peki, Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek? İşte haberin detayı!

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 10:57 Güncelleme: 19.07.2024 10:58
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Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek?

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet servis sağlayıcıları ve çeşitli dijital platformlarda yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında "İnternet çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Erişim sorunlarının yoğunlukla yaşandığı banka sistemlerindeki aksaklıklar, finansal işlemleri olumsuz yönde etkiledi. Uzmanlar, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede normale dönüleceği bilgisini verdi.

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Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek?

Crowdstrike Nedir?

Crowdstrike, siber güvenlik alanındaki şirketlerden biridir. Özellikle bulut tabanlı teknolojilerle çalışan bu firma, kötü amaçlı yazılımlara ve siber saldırılara karşı koruma sağlar.

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Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek?

Günümüzde yaşanan internet kesintileri, Crowdstrike gibi siber güvenlik firmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek?

MİCROSOFT'TA BÜYÜK KESİNTİ

18 Temmuz 2024'te başlayan ve bugüne kadar etkisini sürdüren Microsoft hizmet kesintisi, özellikle Microsoft 365 ve Azure platformlarını etkiledi.

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Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek?

Microsoft yetkilileri, sorunun Orta ABD bölgesindeki operasyonlardan kaynaklandığını ve çözüm için yoğun bir şekilde çalışıldığını duyurdu.