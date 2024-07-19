Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek?

Dünyadaki çoğu internet kullanıcısı bugün çeşitli sistem aksaklıklarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle banka sistemlerinde meydana gelen kesintiler ve genel internet erişim sorunları birçok kişinin günlük işlerinde aksamalara neden oldu. Peki, Microsoft ve internet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Siber saldırı mı yapıldı? Siber saldırı nedir, ne demek? İşte haberin detayı!

ahaber.com.tr Giriş: 19.07.2024 10:57 Güncelleme: 19.07.2024 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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