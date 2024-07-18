İzmir'de korkutan orman yangını 2. gününde! Bakan Yumaklı'dan güzel haber: Tamamen kontrol altında

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.