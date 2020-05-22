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Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs (Covid-19) vakası görülmedi

Balıkesir'in her yaz yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Avşa Adası'nda, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi. Koronavirüse rastlanılmadığı için mutlu olduklarını belirten ada sakini Kemal Gündüz, "İstanbul'daki yazlıkçılardan korkuyoruz. İstanbul'da çok virüs olduğu söyleniyor. İstanbul ile bağlantı yakın olduğu için buranın can damarı İstanbul'dur. İnşallah bir sıkıntı olmaz" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:16
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Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs Covid-19 vakası görülmedi

Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği turizm cenneti Avşa Adası, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

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Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs Covid-19 vakası görülmedi

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adadaki konaklama tesisleri açılmadı.

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Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs Covid-19 vakası görülmedi

Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan 3 bin 200 kişilik yerli nüfusu bulunan Avşa'da, sokaklar sessizliğe büründü.

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Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs Covid-19 vakası görülmedi

Avşa Adası'na gelen vatandaşlar, Balıkesir Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda 14 gün sosyal izolasyon kuralını uyguluyor. İzolasyon kuralına uymayan ve sahil şeridinde denize girenler jandarma ekipleri tarafından denetleniyor.

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Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs Covid-19 vakası görülmedi

Kurala uymayanlara 3 bin 180 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, alınan sıkı önlemler nedeniyle Avşa'da bugüne kadar pozitif koronavirüs vakası görülmediğini söyledi.