Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs (Covid-19) vakası görülmedi

Balıkesir'in her yaz yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Avşa Adası'nda, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi. Koronavirüse rastlanılmadığı için mutlu olduklarını belirten ada sakini Kemal Gündüz, "İstanbul'daki yazlıkçılardan korkuyoruz. İstanbul'da çok virüs olduğu söyleniyor. İstanbul ile bağlantı yakın olduğu için buranın can damarı İstanbul'dur. İnşallah bir sıkıntı olmaz" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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