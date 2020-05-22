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Haberler Galeri Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Son dakika haberi... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde son yıllarda marketlerin önündeki cips paketlerine dadanan kargalar, çevredeki iş yerlerinin kameralarınca kaydedildi. Bir marketin önündeki stanttan cips paketlerini çalarak gagalarıyla patlatan kargaların bu atıştırmaları için zaman zaman da kavga etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu. İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:33
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Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları
Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir marketin önündeki stanttan cips paketi çalan karganın görüntüsü iş yeri kameraları tarafından kaydedildi.

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Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları
Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Evrenye köyünde market işleten Cemalettin Karadayı'nın (55), iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerine son yıllarda dadanan kargalar ilginç görüntüler oluşturuyor.

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Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları
Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Marketin önündeki stanttan aldığı cips paketi ile uçarak uzaklaşan karganın görüntüsü çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları
Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Görüntülerde stanttan aldıkları cipsin paketini cadde ortasında gagalarıyla patlatarak yiyen kargaların zaman zaman cips için kavga ettikleri de görülüyor.

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Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları
Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Market sahibi Cemalattin Karadayı, yaptığı açıklamada, kargaların 5-6 yıldır aynı mevsimde kapı önündeki cipsleri çaldıklarını söyledi.