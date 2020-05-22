Kastamonu'da şaşırtan görüntü! Cips hırsızı kargalar böyle yakalandı! İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları

Son dakika haberi... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde son yıllarda marketlerin önündeki cips paketlerine dadanan kargalar, çevredeki iş yerlerinin kameralarınca kaydedildi. Bir marketin önündeki stanttan cips paketlerini çalarak gagalarıyla patlatan kargaların bu atıştırmaları için zaman zaman da kavga etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu. İşte hayvanların 'bu kadarına pes' dedirten anları...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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