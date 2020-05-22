Bilim Kurulu üyelerinden kritik bayram uyarıları: Komşunuza bile gitmeyin!

Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu: "Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etsin, apartman içi ziyaret yapmasın. Birbirlerini görüntülü arasınlar. Hiçbir şekilde ev ziyareti, ev oturmalarını önermiyoruz. Salgına karşı bugüne kadar aldığımız önlemler artık sonuç vermeye başladı. Bu 4 gün çok belirleyici olacak. Sokağa çıkma yasağı herkes için bağlayıcı bir durum, zor da bir durum. Bütün vatandaşlarımızın da emeği var. Komşu ziyareti bile bu bayramda hiç uygun değil, kesinlikle olmamalı. Bu kadar emek boşa gitmesin."